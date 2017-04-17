РЖД объявляет весенние скидки на плацкартные места

До 26 мая можно купить билеты в плацкартные вагоны поездов, курсирующих по России со скидкой в 20 или 40%.

Акция распространяется только на верхние полки.

Скидку в 40% дают на верхние места с № 34 по № 54, купить билет по акции можно до дня отправления поезда.

20% сэкономить можно, купив билет на верхние места от № 2 до № 32, причем скидка перестает действовать за неделю до отправления поезда.

Скидка не действует по детскому тарифу, а также для организованных групп. Подробности на сайте РЖД.