В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ

Во вторник, 18 апреля, в 10:20 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141) состоится выездное мероприятие Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования на ВИЧ развернется в стенах СГЭУ, сообщает региональный минздрав.
Специалисты расскажут студентам о том, как защититься от вируса, о путях передачи инфекции и способах профилактики, ответят на вопросы.
Также в рамках акции в СГЭУ все желающие смогут сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ по капиллярной крови, результат которого узнают в течение 20 минут.
Акция проводится СПИД-центром совместно с Самарским областным центром медицинской профилактики и Самарским общественно-просветительским фондом "Надежда".
Последние комментарии
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.
ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?