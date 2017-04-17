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В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 апреля, в 10:20 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141) состоится выездное мероприятие Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования на ВИЧ развернется в стенах СГЭУ, сообщает региональный минздрав.

Специалисты расскажут студентам о том, как защититься от вируса, о путях передачи инфекции и способах профилактики, ответят на вопросы.

Также в рамках акции в СГЭУ все желающие смогут сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ по капиллярной крови, результат которого узнают в течение 20 минут.

Акция проводится СПИД-центром совместно с Самарским областным центром медицинской профилактики и Самарским общественно-просветительским фондом "Надежда".

Теги: ВИЧ здравоохранение СГЭУ Самара

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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