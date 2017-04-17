В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ

Во вторник, 18 апреля, в 10:20 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141) состоится выездное мероприятие Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования на ВИЧ развернется в стенах СГЭУ, сообщает региональный минздрав.

Специалисты расскажут студентам о том, как защититься от вируса, о путях передачи инфекции и способах профилактики, ответят на вопросы.

Также в рамках акции в СГЭУ все желающие смогут сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ по капиллярной крови, результат которого узнают в течение 20 минут.

Акция проводится СПИД-центром совместно с Самарским областным центром медицинской профилактики и Самарским общественно-просветительским фондом "Надежда".