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Рынок жилья Недвижимость

Расценки на услуги риелторов в Самаре снижаются

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Существует мнение, что грамотный риелтор способен выгодно продать любую, даже самую неликвидную квартиру. Выясним, так ли это на самом деле, и сколько за свои услуги сегодня просят профессионалы в сфере недвижимости.

В последние годы рынок вторичного жилья, мягко говоря, не показывает роста. Из-за этого сегодня немало риелторов и агентств недвижимости вынуждены переориентироваться на продажу коммерческих объектов, а то и вовсе уйти из профессии.

Естественно, это повлияло на цены: большинство агентств умерили свои аппетиты и уже не строят перед своими клиентами столь радужных перспектив — слишком уж неактивными стали покупатели "вторички". Так, в АН "Мельница" корреспонденту Волга Ньюс прямо заявили, что гарантировать сроки, в которые будет проведена продажа, они не могут.

В то же время, как отметил самарский риелтор Артур Емельянов, как правило, срыв сроков сделки происходит потому, что покупатель хочет продать объект по завышенной цене, в чем, разумеется, нет вины специалиста по продаже.

Теги: недвижимость риелтор Самара цены услуги Агентство недвижимости Ивановой Дарии

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