Расценки на услуги риелторов в Самаре снижаются

Существует мнение, что грамотный риелтор способен выгодно продать любую, даже самую неликвидную квартиру. Выясним, так ли это на самом деле, и сколько за свои услуги сегодня просят профессионалы в сфере недвижимости.

В последние годы рынок вторичного жилья, мягко говоря, не показывает роста. Из-за этого сегодня немало риелторов и агентств недвижимости вынуждены переориентироваться на продажу коммерческих объектов, а то и вовсе уйти из профессии.

Естественно, это повлияло на цены: большинство агентств умерили свои аппетиты и уже не строят перед своими клиентами столь радужных перспектив — слишком уж неактивными стали покупатели "вторички". Так, в АН "Мельница" корреспонденту Волга Ньюс прямо заявили, что гарантировать сроки, в которые будет проведена продажа, они не могут.

В то же время, как отметил самарский риелтор Артур Емельянов, как правило, срыв сроков сделки происходит потому, что покупатель хочет продать объект по завышенной цене, в чем, разумеется, нет вины специалиста по продаже.