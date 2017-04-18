За год самарский Роспотребнадзор отсудил в пользу потребителей 7,8 млн рублей

За 12 месяцев 2016 года специалисты Управления в судах в защиту прав потребителей дали 243 заключения. По 218 из них исковые требования потребителей были удовлетворены. В пользу потребителей за год было присуждено 7 823,2 тыс. рублей. Из них 230 тыс. рублей — за моральный вред.

Кроме того, в суды подано 222 исковых заявления в защиту прав потребителей, из них 164 иска в защиту интересов неопределенного круга потребителей. А именно: 27 исков насчет услуг ЖКХ, один — медицинские услуги, два — образовательные услуги, один — бытовое обслуживание населения, шесть — реализация продуктов питания, три — розничная торговля промышленными товарами.

Большинство исков — 124 — были о признании информации, распространяемой в сети Интернет запрещенной к распространению в РФ, а именно относились к дистанционной продаже алкоголя. Были рассмотрены и удовлетворены 134 иска, остальные находились на рассмотрении.

Также специалистами Управления в суды подано 58 исковых заявлений в защиту конкретного потребителя. Суды рассмотрели и удовлетворили 55 исков, остальные находятся на рассмотрении.

По результатам рассмотрения исковых заявлений судами в пользу потребителей присуждено 346,1 тыс. рублей, из которых 109,7 тыс. рублей — компенсация морального вреда.