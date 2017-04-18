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Деньги

О будущей пенсии можно узнать через мобильное приложение

МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android. Оно дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР — то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Теги: пенсионеры Пенсионный фонд приложения мобильные приложения пенсия технологии

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Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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