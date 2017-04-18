Аэропорт Курумоч предложит пассажирам обновленное бортовое питание

Кейтеринг Международного аэропорта Курумоч перешел на обновленное меню бортового питания для путешественников бизнес- и эконом-классов, а также членов экипажей. В обновленный ассортимент вошли более 200 наименований блюд.

Особенность меню нового сезона — расширение ассортимента собственной хлебобулочной продукции и сэндвичей. Помимо традиционных клаб-сэндвичей, теперь авиаперевозчики могут выбрать для своих пассажиров каскрут с сервелатом на солодовой чиабатте с соусом тартар, баварский леберкезе или пан-банью с начинкой из салата с куриным филе. Ассортиментный перечень сэндвичей увеличился с 5 до 13 наименований.

Меню для бизнес-класса обновилось примерно на 70%. Так, например, в закусках появились такие блюда как суфле из семги и рулет из индейки с фисташками и курагой. Из горячих блюд теперь можно заказать, например, семгу на спарже в кунжуте или медальоны с жульеном из вешенок. Кроме того, значительно расширился ассортимент блюд для завтрака, в котором можно найти практически все: от маффинов до вьетнамских бан ми.