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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

С 1 мая изменится расписание пригородных поездов на участке Самара — Курумоч

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, поезд № 6310/6309 отправлением из Самары в 11:21 и прибытием в Курумоч в 12:49 теперь будет курсировать только по выходным дням.

Электричка № 6322/6321 будет отправляться в 13:09 из Самары и прибывать в Курумоч в 14:37 — по будням.

Пригородный поезд № 6552 в рабочие дни будет отправляться от станции Сызрань в 8:35 и прибывать на станцию Мирная в 11:30. По выходным дням этот поезд устанавливается сообщением Сызрань — Самара: отправление в 8:35, прибытие в 11:04.

Поезд 6336/6335 ежедневно будет отправляться из Курумоча в 18:53 и прибывать в Самару в 20:19.

Время московское.

Теги: Самара Курумоч электрички пригородные перевозки транспорт расписание

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