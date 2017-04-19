С 1 мая изменится расписание пригородных поездов на участке Самара — Курумоч

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, поезд № 6310/6309 отправлением из Самары в 11:21 и прибытием в Курумоч в 12:49 теперь будет курсировать только по выходным дням.
Электричка № 6322/6321 будет отправляться в 13:09 из Самары и прибывать в Курумоч в 14:37 — по будням.
Пригородный поезд № 6552 в рабочие дни будет отправляться от станции Сызрань в 8:35 и прибывать на станцию Мирная в 11:30. По выходным дням этот поезд устанавливается сообщением Сызрань — Самара: отправление в 8:35, прибытие в 11:04.
Поезд 6336/6335 ежедневно будет отправляться из Курумоча в 18:53 и прибывать в Самару в 20:19.
Время московское.
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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)