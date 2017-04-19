С 1 мая изменится расписание пригородных поездов на участке Самара — Курумоч

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, поезд № 6310/6309 отправлением из Самары в 11:21 и прибытием в Курумоч в 12:49 теперь будет курсировать только по выходным дням.

Электричка № 6322/6321 будет отправляться в 13:09 из Самары и прибывать в Курумоч в 14:37 — по будням.

Пригородный поезд № 6552 в рабочие дни будет отправляться от станции Сызрань в 8:35 и прибывать на станцию Мирная в 11:30. По выходным дням этот поезд устанавливается сообщением Сызрань — Самара: отправление в 8:35, прибытие в 11:04.

Поезд 6336/6335 ежедневно будет отправляться из Курумоча в 18:53 и прибывать в Самару в 20:19.

Время московское.