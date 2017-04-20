"Дом.ru" обеспечивает телесигналом более 400 тысяч квартир в Самаре и Сызрани

19 апреля телеком-оператор "Дом.ru" организовал пресс-ланч для журналистов и блогеров. В ходе мероприятия заместитель директора самарского филиала Надежда Шабалина рассказала о том, как развивается платное телевидение в нашей стране и ответила на вопросы присутствующих.

Кабельное ТВ по-прежнему востребовано

Сегодня многие считают, что активность телевидения уходит в прошлое: молодые люди предпочитают читать новости в интернет-порталах и скачивать фильмы и сериалы также через Сеть. "Дом.ru" попытался опровергнуть это мнение. По данным аналитиков, платное ТВ в нашей стране остается одним из немногих сегментов рынка связи, который демонстрирует стабильный рост. Темпы подключения хотя и снижаются, но остаются сравнительно высокими: за год количество пользователей выросло на 1,4 млн человек и превысило 41 млн человек. Проникновение услуги сопоставимо с Европой и приблизилось к 73%: кабельное смотрят в трех из четырех российских квартир. При этом "Дом.ru" сохраняет второе место в сегменте кабельного ТВ в стране.

Среднее время просмотра телевидения также растет. В прошлом году пользователи смотрели телевизор в среднем 4 часа 7 минут в день. Больше всего времени у телевизора проводят люди в возрасте от 55 лет — 6 часов 14 минут в день. Молодежь от 18 до 34 лет проводят у экрана значительно меньше времени — 2 часа 36 минут в день, рассказала Надежда. Только жители пяти стран — США, Австралии, Италии, Польши и Испании — смотрят телевизор больше, чем в России.

Надежда Шабалина отметила, что сеть компании в Самаре и Сызрани охватывает более 400 тысяч квартир. В 2017 году "Дом.ru" планирует расширить сеть за счет новых районов и новостроек. Техническую возможность подключения можно проверить на сайте samara.domru.ru.

Телевидение будущего

Сегодня платное телевидение развивается по нескольким направлениям. Первое — это контент. Операторы все время увеличивают количество каналов, тематических пакетов, объем видеотеки. Клиентам "Дом.ru" доступно 213 каналов. 25% пользователей смотрят дополнительные пакеты, около 5% — видео по запросу. Оба показателя постоянно растут.

Во-вторых — работа над качеством. Стабильно высокое качество сигнала, цифровизация, увеличение объемов контента в HD (а позже и в Ultra HD) — основные задачи операторов. В прошлом году "Дом.ru" запустил специальный тариф "Максимум HD", в котором объединил сразу 50 каналов в формате высокой четкости.

Третье — оборудование для доступа к услуге, которое зависит от технологии, по которой работает оператор. "Дом.ru" предлагает три устройства для подключения: компактный САМ-модуль и две ТВ-приставки, которые отличаются друг от друга функциями, дизайном интерфейса и корпуса. Сейчас компания работаем над новым беспроводным устройством.

Четвертое, не менее важное в современных реалиях, направление — мобильность. Сейчас любой клиент "Дом.ru" может скачать мобильное приложение "Дом.ru ТВ" и смотреть каналы в любой точке России, где есть доступ в Сеть. Компания фиксирует постоянный рост спроса на мобильное телевидение, телеархив, мультирум.

Наконец, пятое — это персонификация услуги. Телевидение, как и Интернет, становится более индивидуальным за счет функции "телеархив" и системы рекомендаций, которая составляется с учетом вашей истории просмотров. "Дом.ru" запустил трехдневный телеархив и на данный момент ведет работы над системой рекомендаций.

23 новых канала

В сети "Дом.ги" доступно 213 каналов, из них 84 в HD — это максимум среди операторов платного телевидения. Недавно оператор запустил сразу 23 новых канала, и это стало самым большим обновлением сетки вещания за два года. Основную ставку "Дом.ru" делает на познавательный контент.

В числе новинок - 17 познавательных и развлекательных каналов (Russian Travel Guide HD, Food Network HD, Fine Living HD, "Планета HD", Travel and Adventure HD, "КВН ТВ" и др.), три фильмовых ("Дом кино Премиум HD", "Родное кино", Film Box HD), один спортивный ("КХЛ ТВ"), один музыкальный (VN1 Classic) и один канал для взрослых (Nuart TV HD).

Компания работает и с более узкими сегментами. К примеру, в 2016 году "Дом.ru" запустил два канала для геймеров. Оператор формирует сетку вещания, учитывая разные факторы: анализ российского и мирового рынка ТВ, внешние исследования, собственную статистику, обращения клиентов.

"Рынок платного ТВ стабильно развивается, оставаясь драйвером для операторов — как в нашей стране, так в мире. Несмотря на растущую популярность интернета, время просмотра ТВ продолжает расти. Услуга становится нелинейной и доступной со всех устройств. Операторы продолжат запускать новые каналы, новые тематические пакеты, новые ТВ-приставки, новые сервисы. То, каким телевидение будет завтра, зависит, в том числе, от желаний самих пользователей. Мы — второй по величине оператор в сегменте кабельного телевидения — продолжим радовать самарцев новыми возможностями и всегда будем открыты для диалога", — подвела итоги Надежда Шабалина.