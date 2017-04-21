В ОблГИБДД разъяснили, можно ли перевозить ребенка без автокресла

Некоторое время назад Верховный суд РФ принял решение по жалобе автовладельца из Екатеринбурга и признал незаконным взысканный с него штраф за перевозку ребенка без специального автокресла, но при условии использования других удерживающих устройств. Волга Ньюс задал вопрос областному управлению ГИБДД, повлияет ли данный факт на решения сотрудников ГИБДД в 63-м регионе?

"Данное решение Верховного Суда РФ касается удовлетворения конкретной жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, и не может трактоваться как разрешение на перевозку детей без детских автокресел, - ответили нам в Госавтоинспекции. - Перевозка детей до 12-летнего возраста, согласно правилам дорожного движения РФ в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. А на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ". При выявлении нарушений данных требований ПДД сотрудниками ДПС ГИБДД возбуждаются дела об административных правонарушениях, - сообщили Волга Ньюс.