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Безопасность и комфорт Автомобили

В ОблГИБДД разъяснили, можно ли перевозить ребенка без автокресла

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Некоторое время назад Верховный суд РФ принял решение по жалобе автовладельца из Екатеринбурга и признал незаконным взысканный с него штраф за перевозку ребенка без специального автокресла, но при условии использования других удерживающих устройств. Волга Ньюс задал вопрос областному управлению ГИБДД, повлияет ли данный факт на решения сотрудников ГИБДД в 63-м регионе?

"Данное решение Верховного Суда РФ касается удовлетворения конкретной жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, и не может трактоваться как разрешение на перевозку детей без детских автокресел, - ответили нам в Госавтоинспекции. - Перевозка детей до 12-летнего возраста, согласно правилам дорожного движения РФ в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. А на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ".

При выявлении нарушений данных требований ПДД сотрудниками ДПС ГИБДД возбуждаются дела об административных правонарушениях, - сообщили Волга Ньюс.

Теги: ГИБДД суд автомобилисты ПДД штрафы

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Последние комментарии

Виталий Копалиани 16 октября 2014 09:28 Вызволяем автомобиль после принудительной эвакуации

Один раз забирали авто, не успел переставить на другую сторону улицы, забыл. Вообще не возникало никаких проблем ее найти. Гид в духе "Как помыть на автомойке машину"))) Есть при эвакуации пара неприятных вещей, но про это нет в статье.

Genry Pirat 14 октября 2014 11:02 Вызволяем автомобиль после принудительной эвакуации

Алексей Дмитренко, прям проклятье старой ведьмы)

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