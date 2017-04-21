Составлен рейтинг самарских отелей, гостиниц и хостелов

Аналитическое агентство ТурСтат выявило лучшие отели и гостиницы города, а также лучший хостел и лучшие апартаменты.

В 2018 году Самара примет матчи Чемпионата мира по футболу (FIFA World Cup 2018). Уже известно, что на стадионе "Самара Арена" пройдут матчи групповой стадии Чемпионата — 17, 21, 25 и 28 июня, а также матч 1/8 финала — 2 июля и матч ¼ финала — 7 июля 2018 года.

Между тем, по данным ТурСтат, в Самаре насчитывается более пятисот отелей, гостиниц, хостелов и апартаментов для проживания туристов. В первую десятку лучших отелей Самары вошли гостиницы с оценкой гостей от 8,5 баллов и выше (по 10 бальной шкале), а также лучший хостел - на основе данных международной поисковой системы Hotels Combined.

10 лучших отелей и гостиниц Самары (по оценке портала ТурСтат):

Лучший хостел в Самаре — это хостел Center.

*В рейтинге не учитывались отели, принадлежащие международным гостиничным сетям.