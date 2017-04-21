Составлен рейтинг самарских отелей, гостиниц и хостелов

Аналитическое агентство ТурСтат выявило лучшие отели и гостиницы города, а также лучший хостел и лучшие апартаменты.
В 2018 году Самара примет матчи Чемпионата мира по футболу (FIFA World Cup 2018). Уже известно, что на стадионе "Самара Арена" пройдут матчи групповой стадии Чемпионата — 17, 21, 25 и 28 июня, а также матч 1/8 финала — 2 июля и матч ¼ финала — 7 июля 2018 года.
Между тем, по данным ТурСтат, в Самаре насчитывается более пятисот отелей, гостиниц, хостелов и апартаментов для проживания туристов. В первую десятку лучших отелей Самары вошли гостиницы с оценкой гостей от 8,5 баллов и выше (по 10 бальной шкале), а также лучший хостел - на основе данных международной поисковой системы Hotels Combined.
10 лучших отелей и гостиниц Самары (по оценке портала ТурСтат):
Лучший хостел в Самаре — это хостел Center.
*В рейтинге не учитывались отели, принадлежащие международным гостиничным сетям.
Отель "Граф Орлов", 4*
Отель Countries, 3*
Отель Ost West Club, 4*
Отель Green Line Samara, 3*
Гостиница "Меридиан", 3*
Гостиница "Веструм Отель", 3*
Отель Villa Classic, 4*
Отель Welcome, 2*
Отель "Макс Хаус", 3*
Отель "Ла Мезон", 3*