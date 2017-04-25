В питьевой воде "Подземный дар" обнаружили несоответствие нормам

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в областном Управлении Роспотребнадзора, в 2016 году в ходе плановой проверки ООО "Дипком-классик" специалисты ведомства проверили на санитарно-гигиенические показатели питьевую негазированную воду первой категории марки "Подземный дар".

По результатам лабораторных исследований проба не соответствовала информации, указанной на этикетке по показателям минерализации. В то же время проба, отобранная для исследования по микробиологическим показателям, соответствовала требованиям технического регламента.

В Управлении сообщают, что за 2016–2017 годы в адрес Управления поступила одна жалоба на нарушение производителем питьевой бутилированной воды санитарных норм и правил. В результате в отношении ИП Семкиной В.Ю., осуществляющей продажу воды, расфасованной в емкости, было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также в отношении изготовителя — ООО "Аквавита" — Роспотребнадзор провел внеплановую проверку. Согласно экспертному заключению от ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области" питьевая расфасованная вода первой категории, продающаяся в киоске на ул. Ново-Садовая, 234/1 соответствовала требованиям СанПиН по микробиологическим и химическим показателям.

Таким образом по делу в отношении ИП Семкиной было вынесено постановление о прекращении производства. А вот в ходе проверки в отношении ООО "Аквавита" выяснилось, что рабочая программа качества воды не имеет согласования с Главным государственным санитарным врачом по Самарской области. Это противоречит требованиям 5.2 СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества". В результате юрлицу ООО "Аквавита" вынесено административное наказание в виде предупреждения.