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Права потребителя

В питьевой воде "Подземный дар" обнаружили несоответствие нормам

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в областном Управлении Роспотребнадзора, в 2016 году в ходе плановой проверки ООО "Дипком-классик" специалисты ведомства проверили на санитарно-гигиенические показатели питьевую негазированную воду первой категории марки "Подземный дар".

По результатам лабораторных исследований проба не соответствовала информации, указанной на этикетке по показателям минерализации. В то же время проба, отобранная для исследования по микробиологическим показателям, соответствовала требованиям технического регламента.

В Управлении сообщают, что за 2016–2017 годы в адрес Управления поступила одна жалоба на нарушение производителем питьевой бутилированной воды санитарных норм и правил. В результате в отношении ИП Семкиной В.Ю., осуществляющей продажу воды, расфасованной в емкости, было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также в отношении изготовителя — ООО "Аквавита" — Роспотребнадзор провел внеплановую проверку. Согласно экспертному заключению от ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области" питьевая расфасованная вода первой категории, продающаяся в киоске на ул. Ново-Садовая, 234/1 соответствовала требованиям СанПиН по микробиологическим и химическим показателям.

Таким образом по делу в отношении ИП Семкиной было вынесено постановление о прекращении производства. А вот в ходе проверки в отношении ООО "Аквавита" выяснилось, что рабочая программа качества воды не имеет согласования с Главным государственным санитарным врачом по Самарской области. Это противоречит требованиям 5.2 СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества". В результате юрлицу ООО "Аквавита" вынесено административное наказание в виде предупреждения.

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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