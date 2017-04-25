Однодневные туры в Винновский монастырь на "Ингрии" начнутся 29 апреля

29 апреля состоится однодневный тур в "Волжский Афон" на скоростном теплоходе "Ингрия", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. В программе - экскурсия и обед в монастырской трапезной. Участники тура смогут увидеть старый храм, построенный здесь Анной Орловой-Чесменской, пройтись по подворью монастыря, посетить два новых храма во имя Преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы, подняться на колокольню и др.

В 10:00 судно отправляется от причала самарского речпорта, в 10:40 прибывает в Винновку. В 14:00 теплоход отчаливает обратно и в 14:40 уже высаживает пассажиров в Самаре. Стоимость поездки — 1000 рублей с человека. Билеты продаются в четвертой кассе речного вокзала.