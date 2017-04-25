16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Вечерний рейс с просмотром салюта на 9 Мая совершат сразу два прогулочных теплохода Утверждены дни и время бронирования путевок в летние лагеря Билеты на "Восходы" до Сызрани могут начать продавать онлайн Открылась навигация по маршруту Самара-Проран-Рождествено Теплоход "Фарида Муртазина" совершил технический рейс от речвокзала до Рождествено

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Однодневные туры в Винновский монастырь на "Ингрии" начнутся 29 апреля

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

29 апреля состоится однодневный тур в "Волжский Афон" на скоростном теплоходе "Ингрия", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. В программе - экскурсия и обед в монастырской трапезной. Участники тура смогут увидеть старый храм, построенный здесь Анной Орловой-Чесменской, пройтись по подворью монастыря, посетить два новых храма во имя Преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы, подняться на колокольню и др.

В 10:00 судно отправляется от причала самарского речпорта, в 10:40 прибывает в Винновку. В 14:00 теплоход отчаливает обратно и в 14:40 уже высаживает пассажиров в Самаре. Стоимость поездки — 1000 рублей с человека. Билеты продаются в четвертой кассе речного вокзала.

Теги: Самара Винновка Ингрия транспорт туризм Волга экскурсия монастырь

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало 370
архив опросов

Последние комментарии

Роман А 15 апреля 2017 10:53 От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Фото на сайте

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30