В праздники изменится режим работы губернских ЗАГСов

В связи с майскими праздниками режим работы самарских отделений ЗАГСов изменится, сообщает Управление записи актов гражданского состояния Самарской области.
Государственная регистрация смерти и рождения детей будет осуществляться следующим образом.
30 апреля, 1, 7 и 9 мая — выходные дни.
2 мая будут работать ЗАГСы Кировского, Промышленного, Советского, Самарского районов Самары; в Тольятти — ЗАГСы Автозаводского и Центрального района; а также ЗАГС городского округа Сызрань.
6 мая в Самаре будут открыты ЗАГСы Железнодорожного и Советского районов; в Тольятти — Автозаводского района. График их работы 2 и 6 мая - с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
8 мая в Самаре будут работать ЗАГСы Промышленного и Самарского районов; в Тольятти — Центрального района; а также отделы ЗАГС Новокуйбышевска, Сызрани и Отрадного. В этот день ЗАГСы закроются на час раньше — в 17:00.
Также сообщается, что 29 апреля 2017 года органами ЗАГС с режимом работы со вторника по субботу и 2 мая 2017 года - с режимом работы с понедельника по пятницу государственная регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.