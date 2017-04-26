В праздники изменится режим работы губернских ЗАГСов

В связи с майскими праздниками режим работы самарских отделений ЗАГСов изменится, сообщает Управление записи актов гражданского состояния Самарской области.

Государственная регистрация смерти и рождения детей будет осуществляться следующим образом.

30 апреля, 1, 7 и 9 мая — выходные дни.

2 мая будут работать ЗАГСы Кировского, Промышленного, Советского, Самарского районов Самары; в Тольятти — ЗАГСы Автозаводского и Центрального района; а также ЗАГС городского округа Сызрань.

6 мая в Самаре будут открыты ЗАГСы Железнодорожного и Советского районов; в Тольятти — Автозаводского района. График их работы 2 и 6 мая - с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

8 мая в Самаре будут работать ЗАГСы Промышленного и Самарского районов; в Тольятти — Центрального района; а также отделы ЗАГС Новокуйбышевска, Сызрани и Отрадного. В этот день ЗАГСы закроются на час раньше — в 17:00.

Также сообщается, что 29 апреля 2017 года органами ЗАГС с режимом работы со вторника по субботу и 2 мая 2017 года - с режимом работы с понедельника по пятницу государственная регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.