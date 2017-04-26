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В праздники изменится режим работы губернских ЗАГСов

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с майскими праздниками режим работы самарских отделений ЗАГСов изменится, сообщает Управление записи актов гражданского состояния Самарской области.

Государственная регистрация смерти и рождения детей будет осуществляться следующим образом.

30 апреля, 1, 7 и 9 мая  — выходные дни.

2 мая будут работать ЗАГСы Кировского, Промышленного, Советского, Самарского районов Самары; в Тольятти — ЗАГСы Автозаводского и Центрального района; а также ЗАГС городского округа Сызрань.

6 мая в Самаре будут открыты ЗАГСы Железнодорожного и Советского районов; в Тольятти — Автозаводского района. График их работы 2 и 6 мая - с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

8 мая в Самаре будут работать ЗАГСы Промышленного и Самарского районов; в Тольятти — Центрального района; а также отделы ЗАГС Новокуйбышевска, Сызрани и Отрадного. В этот день ЗАГСы закроются на час раньше — в 17:00.

Также сообщается, что 29 апреля 2017 года органами ЗАГС с режимом работы со вторника по субботу и 2 мая 2017 года - с режимом работы с понедельника по пятницу государственная регистрация актов гражданского состояния осуществляется в обычном режиме.

Теги: загс регистрация Самарская область Самара 1 мая День Победы праздники госуслуги

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 08:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Игорь Койро 22 апреля 2017 16:52 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.

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