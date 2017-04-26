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Кредитование Деньги

Самарская область попала в пятерку лидеров по выдаче потребительских кредитов

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За год количество выданных россиянам кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% и достигло 3,23 млн единиц. Наибольший рост выдачи потребкредитов наблюдался в пяти регионах, в число которых вошла и Самарская область.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, самый большой рост специалисты отметили в Мурманской области (+85,5%), на втором месте — Пермский край (+64,2%), на третьем — Удмуртская республика (+49,5%), на четвертом — Самарская область (+45,1%).

Из рейтинга НБКИ видно, что за первый квартал прошлого года самарцам выдали 47 323 кредита, в то время, как за аналогичный период 2017 года - уже 68 672 кредита.

"По нашему мнению, значительное увеличение количества выданных потребительских кредитов в начале 2017 года свидетельствует о постепенном восстановлении у банков "докризисного" аппетита к риску, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Иными словами, несмотря на имеющиеся риски, банки увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров. Во многом этому также способствует активное внедрение и использование банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков ("сигнал"), позволяющей кредиторам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Но делать это становится все сложнее, так как "хороших" заемщиков остается все меньше, а ситуация их реальными доходами далека от идеальной".

Теги: НБКИ Викулин Александр кредитование кредиты Самара финансовая грамотность финансы

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Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 20:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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