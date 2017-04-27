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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

С 3 мая изменятся тарифы на проезд в самарских электричках

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 мая Самарская пригородная пассажирская компания устанавливает новый предельный максимальный уровень тарифа на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская и Самара - Ягодная.

Как сообщает СамППК, взрослый билет будет стоить 20,6 рублей, детский - 5,2 рубля, при оплате транспортной картой - 18,2 рубля и 4,6 рубля соответственно.

При проезде в пределах 10 км пути проезд обойдется дешевле: 13,2 рубля для взрослых, 3,3 рубля для детей. По транспортной карте - 11,7 рублей и 3 рубля.

За каждый последующий километр придется доплатить 1,32 рубля, детям - 33 копейки в пределах максимального  уровня тарифов. По транспортной карте - 1,17 рублей и 30 копеек.

Теги: Самара транспорт электрички тарифы пассажиры пригородные перевозки

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