С 3 мая изменятся тарифы на проезд в самарских электричках

С 3 мая Самарская пригородная пассажирская компания устанавливает новый предельный максимальный уровень тарифа на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская и Самара - Ягодная.
Как сообщает СамППК, взрослый билет будет стоить 20,6 рублей, детский - 5,2 рубля, при оплате транспортной картой - 18,2 рубля и 4,6 рубля соответственно.
При проезде в пределах 10 км пути проезд обойдется дешевле: 13,2 рубля для взрослых, 3,3 рубля для детей. По транспортной карте - 11,7 рублей и 3 рубля.
За каждый последующий километр придется доплатить 1,32 рубля, детям - 33 копейки в пределах максимального уровня тарифов. По транспортной карте - 1,17 рублей и 30 копеек.
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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)