Штрафы для "зайцев" в самарских электричках выросли второй раз с начала года

27 апреля 2017 года изменен размер штрафа за безбилетный проезд в поезде пригородного сообщения на территории Самарской области, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Теперь в случае обнаружения безбилетного физического лица в направлениях движения Конструкторская — Сызрань — Конструкторская, Ягодная — Жигулевское Море — Ягодная, Зубчаниновка — Похвистнево — Зубчаниновка, Зубчаниновка — остановочный пункт 1236 км — Зубчаниновка пассажир обязан будет заплатить 660 рублей.

На участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская и Самара — Ягодная штраф составит 1 030 рублей.

Напомним, 17 февраля 2017 года СамППК уже сообщала о повышении штрафов для безбилетников. Тогда наказание для "зайцев", катающихся в электричках, было поднято до 635 и 990 рублей соответственно.