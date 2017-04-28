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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Штрафы для "зайцев" в самарских электричках выросли второй раз с начала года

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 апреля 2017 года изменен размер штрафа за безбилетный проезд в поезде пригородного сообщения на территории Самарской области, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Теперь в случае обнаружения безбилетного физического лица в направлениях движения Конструкторская — Сызрань — Конструкторская, Ягодная — Жигулевское Море — Ягодная, Зубчаниновка — Похвистнево — Зубчаниновка, Зубчаниновка — остановочный пункт 1236 км — Зубчаниновка пассажир обязан будет заплатить 660 рублей.

На участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская и Самара — Ягодная штраф составит 1 030 рублей.

Напомним, 17 февраля 2017 года СамППК уже сообщала о повышении штрафов для безбилетников. Тогда наказание для "зайцев", катающихся в электричках, было поднято до 635 и 990 рублей соответственно.

Теги: Самара электрички штрафы СППК транспорт железная дорога

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