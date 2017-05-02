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Торговая сеть "Перекресток" открыла 20-й супермаркет в Самарской области

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юбилейным стал магазин, общей площадью более 1 621 кв. м, расположенный в Самаре на Ново-Садовой улице, 363б в ТЦ "Пирамида".

Магазин предлагает покупателям расширенный ассортимент свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, птицы и рыбы, а также кулинарии собственного производства, хлеба и выпечки, изготовленных в пекарне супермаркета. Ассортимент нового магазина включает порядка 8000 наименований товаров, в числе которых и продукция местных производителей. Для удобства покупателей на полках товары от локальных поставщиков выделены специальным стоппером "Наше, самарское". К слову, самарские предприятия поставляют в магазин хлеб, молочную продукцию, мясную гастрономию, кулинарные изделия и другие товары.

В планах компании до конца 2017 года обновление еще 4 супермаркетов сети в Самаре и Новокуйбышевске. Полностью завершить программу обновления сети планируется в 2018 году.

"В Самарской области торговая сеть "Перекресток" представлена 20 супермаркетами. Четырнадцать магазинов расположены в Самаре, четыре — в Тольятти, по одному — в Сызрани и Новокуйбышевске, — комментирует Директор дивизиона "Нижняя Волга" торговой сети "Перекресток" Анастасия Смирнова. — Открывая новые магазины, "Перекресток" не только улучшает торговую инфраструктуру районов, но и создает дополнительные рабочие места. В каждом супермаркете могут работать от 30 до 80 человек. Сегодня в супермаркетах сети в Самарской области работают уже свыше 900 человек".

В супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Пирамида" в будние дни, с 09:00 до 13:00, при предъявлении пенсионного удостоверения на кассе, покупатели могут получить 10%-ную скидку на все товары, кроме табачной продукции и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях.

Теги: Перекресток Самара ритейл покупки Смирнова Анастасия

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Последние комментарии

Андрей Борсуков 28 ноября 2016 15:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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