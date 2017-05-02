Торговая сеть "Перекресток" открыла 20-й супермаркет в Самарской области

Юбилейным стал магазин, общей площадью более 1 621 кв. м, расположенный в Самаре на Ново-Садовой улице, 363б в ТЦ "Пирамида".

Магазин предлагает покупателям расширенный ассортимент свежей продукции: овощей, фруктов, мяса, птицы и рыбы, а также кулинарии собственного производства, хлеба и выпечки, изготовленных в пекарне супермаркета. Ассортимент нового магазина включает порядка 8000 наименований товаров, в числе которых и продукция местных производителей. Для удобства покупателей на полках товары от локальных поставщиков выделены специальным стоппером "Наше, самарское". К слову, самарские предприятия поставляют в магазин хлеб, молочную продукцию, мясную гастрономию, кулинарные изделия и другие товары.

В планах компании до конца 2017 года обновление еще 4 супермаркетов сети в Самаре и Новокуйбышевске. Полностью завершить программу обновления сети планируется в 2018 году.

"В Самарской области торговая сеть "Перекресток" представлена 20 супермаркетами. Четырнадцать магазинов расположены в Самаре, четыре — в Тольятти, по одному — в Сызрани и Новокуйбышевске, — комментирует Директор дивизиона "Нижняя Волга" торговой сети "Перекресток" Анастасия Смирнова. — Открывая новые магазины, "Перекресток" не только улучшает торговую инфраструктуру районов, но и создает дополнительные рабочие места. В каждом супермаркете могут работать от 30 до 80 человек. Сегодня в супермаркетах сети в Самарской области работают уже свыше 900 человек".