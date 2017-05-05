Яндекс открыл бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Чтобы помочь самарским школьникам подготовиться к единому государственному экзамену, команда Яндекс запустила сервис для подготовки по двум обязательным предметам - математике и русскому языку.

Каждый предметный блок включает в себя теоретические лекции от преподавателей и задания для самоподготовки. Занятия доступны в двух форматах — видеокурсы и вебинары. Видеокурсы доступны в любое время.

Вебинары ведутся преподавателями в онлайн режиме, согласно расписанию. Школьники могут задать интересующие их вопросы преподавателям с помощью специального чата. По окончании вебинара запись также размещается на сайте — там ее могут посмотреть те, кто не успел посмотреть трансляцию.

На сервисе опубликованы тренировочные тесты по всем предметам, по которым в 2017 году проводится Единый государственный экзамен. Все задания составлены экспертами специально для Яндекса и соответствуют требованиям Федерального института педагогических измерений.