Яндекс открыл бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Чтобы помочь самарским школьникам подготовиться к единому государственному экзамену, команда Яндекс запустила сервис для подготовки по двум обязательным предметам - математике и русскому языку.
Каждый предметный блок включает в себя теоретические лекции от преподавателей и задания для самоподготовки. Занятия доступны в двух форматах — видеокурсы и вебинары. Видеокурсы доступны в любое время.
Вебинары ведутся преподавателями в онлайн режиме, согласно расписанию. Школьники могут задать интересующие их вопросы преподавателям с помощью специального чата. По окончании вебинара запись также размещается на сайте — там ее могут посмотреть те, кто не успел посмотреть трансляцию.
На сервисе опубликованы тренировочные тесты по всем предметам, по которым в 2017 году проводится Единый государственный экзамен. Все задания составлены экспертами специально для Яндекса и соответствуют требованиям Федерального института педагогических измерений.
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