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Страхование Деньги

Сколько стоит страхование жизни и здоровья от несчастного случая

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Говорят, что от несчастного случая никто не застрахован. Но предусмотреть финансовую подушку безопасности вполне возможно, оформив страховой полис. И в случае наступления непредвиденной ситуации можно рассчитывать на денежные выплаты в десятки раз превышающие сумму первоначального взноса.

Оценивая стоимость страхового полиса в разных компаний, мы предположили, что застраховать на год предстоит мужчину в возрасте 30-39 лет, не занимающегося экстремальными видами спорта и работающего в офисе. Страховая сумма составила 300 тыс. рублей. Процент выплат рассчитывается именно от нее и зависит от тяжести травмы. Кроме того, страховые компании компенсируют каждый день временной нетрудоспособности, наступившей после несчастного случая, в размере 0,2-0,4% от страховой суммы за каждый день больничного.

Существенное условие: выплаты не предусмотрены, если выяснится, что застрахованный находился в состоянии алкогольного опьянения или умышленно причинил себе вред.

Сколько выплатят пострадавшему, если застраховать его на 300 тыс. рублей


Источник: данные страховых компаний

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