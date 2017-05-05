Сколько стоит страхование жизни и здоровья от несчастного случая

Говорят, что от несчастного случая никто не застрахован. Но предусмотреть финансовую подушку безопасности вполне возможно, оформив страховой полис. И в случае наступления непредвиденной ситуации можно рассчитывать на денежные выплаты в десятки раз превышающие сумму первоначального взноса.

Оценивая стоимость страхового полиса в разных компаний, мы предположили, что застраховать на год предстоит мужчину в возрасте 30-39 лет, не занимающегося экстремальными видами спорта и работающего в офисе. Страховая сумма составила 300 тыс. рублей. Процент выплат рассчитывается именно от нее и зависит от тяжести травмы. Кроме того, страховые компании компенсируют каждый день временной нетрудоспособности, наступившей после несчастного случая, в размере 0,2-0,4% от страховой суммы за каждый день больничного.

Существенное условие: выплаты не предусмотрены, если выяснится, что застрахованный находился в состоянии алкогольного опьянения или умышленно причинил себе вред.

Сколько выплатят пострадавшему, если застраховать его на 300 тыс. рублей



Источник: данные страховых компаний