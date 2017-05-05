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Как велосипедистам защитить своего "двухколесного друга" от угона

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За летний сезон прошлого года на улицах Самарской области зарегистрировано 1197 краж. Львиная их доля — угон велосипедов. Мы выяснили, как обезопасить себя и своего двухколесного друга от неприятностей.

Фото: http://kfaktiv.ru

Кражи велосипедов — бич последнего времени. Спорт входит в моду, но следить за своим имуществом народ все никак не научится. По данным полиции, велосипеды чаще всего уводят прямо из-под носа зазевавшихся хозяев: с пляжей, набережной, кафе и даже из подъездов.

Вот один из последних примеров: в 2017 году в Советском районном суде вынесли приговор жителю Самары Е. Игнатьеву, которого обвиняли в 25 эпизодах краж. Мужчина брал все, что плохо лежит: дрели и болгарки из садовых домиков, но особенно он любил чужие велосипед, которые по большей части он забирал из подъездов жилых домов, перекусывая противоугонные тросы. "Железных коней" стоимостью до 50 тысяч рублей он потом продавал по дешевке на рынке. За это мужчину отправили на два года в колонию общего режима.

"Именно поэтому патрули летом постоянно проверяют серийные номера велосипедов, — говорит начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Александр Плотников, — и мы бы просили граждан с пониманием отнестись к этому. Также патруль может попросить предъявить документы, удостоверяющие личность, проверить документы на машину и серийный номер мобильника. Поверьте, такая работа действительно эффективна, и часть пропаж наши сотрудники обнаруживают именно при таких проверках".

430 патрулей с ДНД, 76 автопатрулей, 6 конных нарядов полиции и 43 пеших наряда сегодня работают на улицах Самары

Кстати, многие из нас наверняка встречал на улицах Самары терминалы для быстрой связи с полицией: оранжевые устройства прикрепляются к домам, голубые стоят отдельно. И те, и другие оснащены кнопкой, нажав на которую горожанин по линии 02 выходит на связь с дежурной частью городского Управления МВД. Там оператор, получив вызов, подключается к вмонтированной в терминал видеокамере и видит не только человека, с которым говорит, но и окружающую его обстановку. Все, что фиксирует камера, естественно, записывается и хранится в базе данных полиции. Такие устройства установлены в самых людных районах: в парках и скверах, на набережной и подходах к ней.

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Представители компании предлагают доверчивым гражданам стать инвесторами сомнительного проекта по строительству струнного транспорта, прикрываясь несуществующими контрактами с региональными властями.

Кроме того, если вы стали жертвой грабителей, то можете обратиться в один из 12 стационарных постов полиции. Напомним, новейшие наполовину стеклянные конструкции начали устанавливать в конце 2015 года на оживленных перекрестках: Молодогвардейской и Ленинградской, на Фадеева и Ново-Вокзальной, на Барбошиной поляне, на площади Славы и др.

"За порядком у нас также следят патрули полицейских, ДНД, конная полиция и кинологи, — говорит Плотников. — Последних выставляем в местах массового отдыха граждан — например, на набережной, где они несут службу вместе с собаками. Конная полиция эффективна там, где на машине не проехать — в Самаре это Загородный парк и парк Гагарина, в Тольятти — лесополоса Автозаводского района".

В преддверии летнего сезона полиция готовится к "горячим денькам": уже думают, где нужно будет усилить патрули и изменить их маршруты. И как показывает практика, преступники мигрируют вместе с массами населения: если зимой народ все больше толпится в торговых центрах, то и воришки всех мастей обитают там же. Летом все греются на солнышке и дышат свежим воздухом, вот и нарушители закона перебираются в парки, на набережную и ночные улицы города.

Как обезопасить свой велосипед?

- При покупке сфотографируйте серийный номер рамы, а также сам велосипед, чтобы в случае его пропажи полицейские знали, что ищут.

- Не оставляйте велосипед без присмотра: у кафе ставьте его так, чтобы было видно из окна. Подъезд — также не самое надежное "хранилище", не поленитесь занести велосипед домой.

- Не паркуйте "железного коня" все время на одном месте. Даже если у вас очень надежные замки, воришки могут к ним присмотреться, а потом вернуться во всеоружии.

- Всегда пристегивайте велосипед, даже если отлучаетесь "на минутку". Ночью, если вы отдыхаете на природе, занесите его в "прихожую" палатки.

- По словам специалистов, простые модели велосипедов U-образной формы и замок с цепью — заставят повозиться даже опытных взломщиков, но не остановят настырных. Теоретически любой трос можно "перекусить", а замок взломать. Но наиболее ненадежны замки из пластин и блокировки колеса: пластины легко ломаются, а заблокированный велосипед можно унести на плече.

- Используйте вибродатчик или замок с вибродатчиком в дополнение к обычным приспособлениям: электроника подаст сигнал, если кто-то начнет возиться с вашим велосипедом. И не забывайте при этом менять батарейки в устройствах.

 

Александр Плотников, начальник УОООП ГУ МВД России по Самарской области:

— Общая тенденция последних лет — это снижение уровня преступности: в общественных местах снижение составило 8,2% (с 20 849 преступлений в 2015 году до 19 134 в 2016-м), а собственно уличная преступность уменьшилась на 8,8% (с 12 388 преступлений в 2015-м до 11 296 в 2016-м).

Теги: Плотников Александр Самара преступление велосипедист безопасность полиция

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 08:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Игорь Койро 22 апреля 2017 16:52 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.

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