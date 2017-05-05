Как велосипедистам защитить своего "двухколесного друга" от угона

За летний сезон прошлого года на улицах Самарской области зарегистрировано 1197 краж. Львиная их доля — угон велосипедов. Мы выяснили, как обезопасить себя и своего двухколесного друга от неприятностей.

Кражи велосипедов — бич последнего времени. Спорт входит в моду, но следить за своим имуществом народ все никак не научится. По данным полиции, велосипеды чаще всего уводят прямо из-под носа зазевавшихся хозяев: с пляжей, набережной, кафе и даже из подъездов.

Вот один из последних примеров: в 2017 году в Советском районном суде вынесли приговор жителю Самары Е. Игнатьеву, которого обвиняли в 25 эпизодах краж. Мужчина брал все, что плохо лежит: дрели и болгарки из садовых домиков, но особенно он любил чужие велосипед, которые по большей части он забирал из подъездов жилых домов, перекусывая противоугонные тросы. "Железных коней" стоимостью до 50 тысяч рублей он потом продавал по дешевке на рынке. За это мужчину отправили на два года в колонию общего режима.

"Именно поэтому патрули летом постоянно проверяют серийные номера велосипедов, — говорит начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Александр Плотников, — и мы бы просили граждан с пониманием отнестись к этому. Также патруль может попросить предъявить документы, удостоверяющие личность, проверить документы на машину и серийный номер мобильника. Поверьте, такая работа действительно эффективна, и часть пропаж наши сотрудники обнаруживают именно при таких проверках".

Кстати, многие из нас наверняка встречал на улицах Самары терминалы для быстрой связи с полицией: оранжевые устройства прикрепляются к домам, голубые стоят отдельно. И те, и другие оснащены кнопкой, нажав на которую горожанин по линии 02 выходит на связь с дежурной частью городского Управления МВД. Там оператор, получив вызов, подключается к вмонтированной в терминал видеокамере и видит не только человека, с которым говорит, но и окружающую его обстановку. Все, что фиксирует камера, естественно, записывается и хранится в базе данных полиции. Такие устройства установлены в самых людных районах: в парках и скверах, на набережной и подходах к ней.

Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду Представители компании предлагают доверчивым гражданам стать инвесторами сомнительного проекта по строительству струнного транспорта, прикрываясь несуществующими контрактами с региональными властями.

Кроме того, если вы стали жертвой грабителей, то можете обратиться в один из 12 стационарных постов полиции. Напомним, новейшие наполовину стеклянные конструкции начали устанавливать в конце 2015 года на оживленных перекрестках: Молодогвардейской и Ленинградской, на Фадеева и Ново-Вокзальной, на Барбошиной поляне, на площади Славы и др.

"За порядком у нас также следят патрули полицейских, ДНД, конная полиция и кинологи, — говорит Плотников. — Последних выставляем в местах массового отдыха граждан — например, на набережной, где они несут службу вместе с собаками. Конная полиция эффективна там, где на машине не проехать — в Самаре это Загородный парк и парк Гагарина, в Тольятти — лесополоса Автозаводского района".

В преддверии летнего сезона полиция готовится к "горячим денькам": уже думают, где нужно будет усилить патрули и изменить их маршруты. И как показывает практика, преступники мигрируют вместе с массами населения: если зимой народ все больше толпится в торговых центрах, то и воришки всех мастей обитают там же. Летом все греются на солнышке и дышат свежим воздухом, вот и нарушители закона перебираются в парки, на набережную и ночные улицы города.



Как обезопасить свой велосипед?

Александр Плотников, начальник УОООП ГУ МВД России по Самарской области:

— Общая тенденция последних лет — это снижение уровня преступности: в общественных местах снижение составило 8,2% (с 20 849 преступлений в 2015 году до 19 134 в 2016-м), а собственно уличная преступность уменьшилась на 8,8% (с 12 388 преступлений в 2015-м до 11 296 в 2016-м).