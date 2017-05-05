Из новых автомобилей самарцы чаще берут в кредит Lada, Lifan и Chevrolet Niva

По итогам января-марта 2017 г. объем выдач автокредитов в самарском филиале ВТБ24 составил 185,4 млн руб., что на 4% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

Около 45% выдано в рамках программы льготного автокредитования. В целом портфель автокредитов филиала составил свыше 1,4 млрд рублей.

Программа госсубсидирования остается основным драйвером продаж автомобилей. По итогам первого квартала 2017 г., в регионе ВТБ24 выдал льготных автокредитов на сумму 80 млн руб., что в общем объеме выдач составляет 45%. Средняя сумма кредита в рамках программы в регионе составляет 480 тыс. рублей. Лидерами продаж являются автомобили Lada, Lifan, Chevrolet Niva, KIA и Hyundai.

По словам управляющего самарским филиалом ВТБ24 Зарины Плукчи, сегодня стремительно растет доля кредитов на подержанные автомобили.

"За первые три месяца 2017 года мы выдали 47,5 млн рублей кредитов на покупку автомобилей с пробегом, что в 3,7 раза больше, чем за первый квартал прошлого года, — отметила Зарина Плукчи. — В данном сегменте клиенты чаще выбирают марки Toyota, Volkswagen, KIA, Chevrolet и Nissan".

Популярной среди клиентов ВТБ24 становится программа автокредитования buy-back (автокредит с остаточным платежом), в рамках которой размер ежемесячных выплат по кредиту получается примерно в 1,5 раза ниже по сравнению с платежом по стандартным программам автокредитования. В первом квартале 2017 г. самарский филиал ВТБ24 выдал 9 млн руб. кредитов с остаточным платежом.