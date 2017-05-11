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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Назначаются дополнительные рейсы паромной переправы между Самарой и Рождествено

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На паромной переправе 11 мая будет организован дополнительный рейс в 19.00 - из села Рождествено в Самару (Октябрьский спуск).

Также, по информации Самарского речного пассажирского предприятия, 12 мая будет организован дополнительный рейс в 22.30 от Октябрьского спуска до Рождествено.

Тарифы на грузопассажирские перевозки на паромной переправе можно изучить по ссылке.

Теги: Самара Рождествено переправа транспорт СРПП Волга

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Последние комментарии

Александр Ярославлев 04 мая 2017 16:02 Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд

А еще за Волгой в селе Рождествено мы открываем ВелоКемпинг https://vk.com/zavolga.camping с очень лояльными ценами на размещение и всем необходимым - для велотуристов и не только. Приходите и приезжайте!

Роман А 15 апреля 2017 10:53 От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл

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