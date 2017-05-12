Средний размер "займа до зарплаты" в Самарской области составил 10 698 рублей

По данным 2 700 микрофинансовых институтов (МФО, КПК и др.), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, наименьший средний размер выданного микрозайма ("займа до зарплаты") отмечается в возрастной группе заемщиков моложе 25 лет — 6,9 тыс. рублей. В то же время, наибольшие суммы "до зарплаты" берут заемщики в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет — 10,9 тыс. рублей.

"МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным, — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Дело в том, что кредиторам столь молодые граждане пока не очень хорошо знакомы в силу возраста и отсутствия кредитной истории. Кроме того, у них, как правило, отсутствует стабильный доход, а также недостаточно жизненного и профессионального опыта, следствием чего является не слишком дисциплинированное отношение к своим кредитным обязательствам".

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") в 1 квартале 2017 года

Также в НБКИ подсчитали, что самый большой средний размер выданного микрозайма среди всех регионов РФ в первом квартале 2017 года был зафиксирован в Москве (18,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (15,9 тыс. рублей), Московской (14,7 тыс. рублей) и Тверской (13,8 тыс. рублей) областях, самый маленький — в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. рублей).

Самарская область в этом рейтинге оказалась на 20 строчке с показателем в 10 698 рублей.