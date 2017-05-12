16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Банк России опубликовал новые требования к данным отчетности МФО В прошлом году уровень долговой нагрузки самарцев составил 43% Под какой процент в Самаре оформят потребительский кредит Область лидирует по динамике объемов потребкредитования Как должнику устроить себе "кредитные каникулы"

Кредитование Деньги

Средний размер "займа до зарплаты" в Самарской области составил 10 698 рублей

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати

По данным 2 700 микрофинансовых институтов (МФО, КПК и др.), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, наименьший средний размер выданного микрозайма ("займа до зарплаты") отмечается в возрастной группе заемщиков моложе 25 лет — 6,9 тыс. рублей. В то же время, наибольшие суммы "до зарплаты" берут заемщики в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет — 10,9 тыс. рублей.

"МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным, — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Дело в том, что кредиторам столь молодые граждане пока не очень хорошо знакомы в силу возраста и отсутствия кредитной истории. Кроме того, у них, как правило, отсутствует стабильный доход, а также недостаточно жизненного и профессионального опыта, следствием чего является не слишком дисциплинированное отношение к своим кредитным обязательствам".

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") в 1 квартале 2017 года

Также в НБКИ подсчитали, что самый большой средний размер выданного микрозайма среди всех регионов РФ в первом квартале 2017 года был зафиксирован в Москве (18,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (15,9 тыс. рублей), Московской (14,7 тыс. рублей) и Тверской (13,8 тыс. рублей) областях, самый маленький — в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. рублей).

Самарская область в этом рейтинге оказалась на 20 строчке с показателем в 10 698 рублей.

Теги: Викулин Александр НБКИ микрофинансовые организации займы финансы МФО Самара

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 20:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4