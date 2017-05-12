16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
С 1 мая в электронную регистратуру поликлиник можно будет записаться только через портал "Госуслуги" В СГЭУ всех желающих бесплатно проверят на ВИЧ Как победить гиповитаминоз За год заболеваемость туберкулезом выросла в трех городах и 13 районах Самарской области Заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе за год выросла в 25 раз

Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

За два месяца весны клещи покусали 735 самарцев

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что с начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 735 пострадавших от укусов клещами (в том числе 183 ребенка), что в 2,6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1894 случая).

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 5219 человек.

По состоянию на 10.05.2017 на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследован 581 экземпляр клещей, снятые с людей, в 91 экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 15,6%.

Теги: Роспотребнадзор клещи Самара вакцинация безопасность энцефалит

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

Фото на сайте

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4