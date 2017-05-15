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За три месяца 2017 года самарский Роспотребнадзор выписал "антитабачных" штрафов на 276 тыс. рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С целью контроля исполнения вышеуказанного Федерального закона, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за 3 месяца 2017 года вынесено 28 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, в том числе:

По статье 6.24 часть 1 — за курение на рабочих местах 6 постановления на сумму 3 тысячи рублей.

По статье 6.24 часть 2 — за нарушение запрета курения на детских площадках 3 постановления в отношении граждан на сумму 6 тысяч рублей.

По статье 6.25 часть 1 — за отсутствие предупредительных знаков о запрете курения   9 постановлений на сумму 170  тысяч рублей (в том числе в отношении должностных лиц 5 постановлений на сумму 50 тысяч рублей, в отношении юридических лиц вынесено 4 постановления на сумму 120 тысяч рублей).

По статье 14.53 часть 1 — за нарушение запретов и ограничений при продаже табачной продукции 7 постановлений на сумму 85 тысяч рублей.

По статье 14.53 часть 3 — за продажу табачной продукции несовершеннолетним лицам 1 постановление на  сумму 3 тысячи рублей.

По 14.3.1 ч.1 — за спонсорство или стимулирование продажи табака 2 постановления в отношении должностных лиц на сумму 6 тысяч рублей.

Как сообщают в ведомстве, 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет отмечаться Всемирный день без табака. В этом году он проводится под девизом - "Табак – угроза для развития". В ходе проведения мероприятий, посвященных этому дню, у всего медицинского сообщества появится возможность еще раз напомнить курильщикам о риске заболеть ишемической болезнью сердца, раком легких, рта, пищевода и гортани, а также хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Теги: Роспотребнадзор курение штрафы Самара здоровье табак

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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