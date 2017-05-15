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АвтоВАЗ отзывает 4,5 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta Sport

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ объявил об отзыве 4466 автомобилей Lada Kalina и Granta Sport, реализованных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день. Причиной отзыва автомобилей является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач), сообщает пресс-служба Роосстандарта.

Теперь дилеры АвтоВАЗа обязаны проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На отзываемых автомобиля Lada Kalina и Granta Sport будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теги: Росстандарт АвтоВАЗ Тольятти автомобили автопром

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