АвтоВАЗ отзывает 4,5 тысячи автомобилей Lada Kalina и Granta Sport

АвтоВАЗ объявил об отзыве 4466 автомобилей Lada Kalina и Granta Sport, реализованных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день. Причиной отзыва автомобилей является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач), сообщает пресс-служба Роосстандарта.
Теперь дилеры АвтоВАЗа обязаны проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На отзываемых автомобиля Lada Kalina и Granta Sport будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках будет произведена замена трубок в сборе на новые. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!
Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!