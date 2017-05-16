Росреестр проконсультирует самарцев по вопросам регистрации договоров участия в долевом строительстве и новых построек

22 мая 2017 года Управление Росреестра по Самарской области проведет "прямую линию", в ходе которой жители региона и представители организаций могут задать вопросы о регистрации договоров участия в долевом строительстве и новых построек.

Какие документы необходимо представлять на регистрацию договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом "О регистрации недвижимости", вступившем в силу 1 января 2017 года? Как изменился порядок регистрации договоров участия в долевом строительстве в этом году?

Что нужно знать гражданам, планирующим зарегистрировать право на помещение, после того как объект недвижимости введен в эксплуатацию? Когда постановка на кадастровый учет и регистрация прав происходит одновременно?

Начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Александрович Лазарев ответит на эти и другие вопросы 22 мая, в понедельник, с 11 до 12 часов. Звоните по телефону (846) 33-22-555.