В первом квартале 2017 года самарцы подали 139 тысяч заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет

С января этого года Управление Росреестра по Самарской области было наделено новыми полномочиями: теперь в компетенцию ведомства входит не только регистрация прав на недвижимость, но и постановка на кадастровый учет. Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, за первый квартал на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет жители региона, юридические лица и органы власти подали порядка 139 тысяч заявлений. Из них 84,7% — это заявления о государственной регистрации прав и почти 12,5% — заявления о постановке на кадастровый учет.

"В этом году активно начали подавать заявления об одновременной постановке на кадастровый учет и регистрацию прав, их количество составило 2,8% от общего объема обращений, — говорит Титова. — Подобная возможность была и раньше, однако, несмотря на очевидные плюсы для заявителей, она не пользовалась особым спросом. Вместе с тем обращение в таком формате позволяет сэкономить время: если с документами все в порядке, посетить офис приема-выдачи документов предстоит всего два, а не четыре раза. Полный цикл оформления недвижимости пройдет всего за 10-12 дней".

Увеличение спроса на данную услугу в ведомстве объяснили новеллами законодательства: согласно федерального закону "О государственной регистрации недвижимости" в ряде случаев одновременная процедура постановки на кадастровый учет и регистрацию прав с 2017 года стала обязательной. Это касается созданных или создаваемых зданий и сооружений, объектов незавершенного строительства (в частности, индивидуального жилищного строительства), а также земельных участков при их разделении, объединении или перераспределении границ смежных участков. Кроме того, при сносе здания или объекта незавершенного строительства теперь предусмотрено одновременное снятие с кадастрового учета и прекращение права.

В Росреестре отмечают, что по сравнению с первым кварталом 2016 года в этом году снизился спрос на недвижимое имущество в Безенчукском, Клявлинском и Шенталинском районах - в связи с тем, что все желающие уже выделили и оформили земельные паи. А вот в Октябрьске, Сызрани, Сызранском и Красноармейском районе рынок недвижимости в 2017 году показал положительную динамику.