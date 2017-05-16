Роспотребнадзор расскажет самарским родителям о безопасном детском отдыхе

В связи с приближающимся сезоном летнего отдыха Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с "Центром гигиены и эпидемиологии" запускают работу "горячих линий".

В период с 22 мая по 05 июня будет проведено тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Жители разных районов Самарской области смогут позвонить в территориальные отделы Роспотребнадзора с 10.00 до 17.00 (за исключением обеденного времени с 13.00 до 14.00).

Задать вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора и получить консультации можно по телефонам:

Специалисты консультационных центров ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" ответят по телефонам: