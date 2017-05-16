Составлен рейтинг мобильных приложений по поиску вакансий

Каждому человеку несколько раз в жизни приходится искать работу. Следуя современным тенденциям, онлайн-сервисы, предлагающие вакансии и дающие возможность разместить резюме, разработали мобильные приложения. "Роскачество" провело анализ 27 таких приложений и составило рейтинг наиболее функциональных.

Различные мобильные приложения, устанавливаемые на смартфон, позволяют оперативно следить за новыми вакансиями и в случае необходимости отправлять свое резюме или звонить работодателю. Российская система качества решила оценить те из них, что работают на самой распространенной в РФ операционной системе Android. Оценивались сервисы с собственной базой вакансий, которые позволяют публиковать резюме и откликаться на предложения работодателей (например, HeadHunter, SuperJob и др.) и сервисы-агрегаторы, предоставляющие пользователям доступ сразу к нескольким базам ("Яндекс.Работа", "Все вакансии", приложения для фрилансеров Freelancer, YouDo и др). Также анализировались универсальные приложения, позволяющие помимо поиска работы размещать объявления по продаже товаров или недвижимости (среди них "Объявления Avito", "Объявления — Из рук в руки" и т. д.). Кроме того, в рейтинг попали 9 мобильных приложений, не имеющих русификации и актуальных для поиска работы только в крупных городах.

Сколько готовы платить самарские предприятия молодым специалистам? Сегодня все больше выпускников школ выбирают для продолжения образования средние и профессиональные учебные заведения, чтобы потом получить рабочую специальность. Но какие из них действительно окажутся востребованными и принесут в будущем солидный доход?

В рейтинге учитывалось, позволяет ли приложение создать резюме, найти контакты работодателя или разместить вакансию. Также наиболее полезным функциями мобильных приложений для поиска работы стали поиск вакансий по ключевым словам и по карте вакансий, отклик с резюме и без резюме, сервис автоматической доставки новых вакансий, подходящих под заданные параметры.

Лидерами по функциональности мобильных приложений оказались "Объявления Avito", "Яндекс. Работа" и "Работа, вакансии на Superjob". Наиболее удобными в использовании удобными были признаны "Работа, вакансии на Superjob" и "Предложения о работе" от Trovit. А вот по способности мобильного приложения демонстрировать сначала наиболее желаемые для конкретного пользователя результаты поиска (предпочтения он указывает в виде параметров и критериев) и лишь потом все остальные, в порядке убывания прогнозируемой полезности — лидерами оказались англоязычные приложения. В отечественных аналогах зачастую приходится пролистывать весь перечень вакансий, прежде чем найти искомую.

Волга Ньюс также проанализировал список мобильных приложений применительно к нашему региону. И выявила лидеров по количеству предлагаемых вакансий. В результате выяснилось, что наибольшее количество потенциальных рабочих мест в Самаре — более 13 тысяч — предлагает мобильное приложение "Все вакансии" от английской компании Careerjet. Сайт является агрегатором и объединяет в себе данные с других порталов по поиску работы.

Отметим, что, согласно официальным данным министерства труда, на начало мая в Самарской области насчитывалось 21 тыс. безработных. Количество свободных вакансий — 25 тыс. В Самаре 4162 безработных и более 12 тыс. вакансий, в Тольятти на 7572 безработных — 4 тыс. вакансий. Наиболее востребованы сегодня сотрудники в области здравоохранения и социальных услуг, сельского, лесного хозяйства и в обрабатывающих производствах.