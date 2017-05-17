На речном вокзале Самары изменят схему продажи билетов

В связи с профилактическими работами на речном вокзале 19, 20 и 21 мая 2017 года Самарское речное пассажирское предприятие устанавливает следующий порядок продажи билетов.

Пассажиры скоростных линий "Самара — Тольятти", "Самара - Сызрань", а также пригородного маршрута "Самара-Зольное"" смогут приобрести билеты у кассира-контролера непосредственно на судне.

Пассажиры пригородного маршрута "Самара-Винновка", а также желающие отправиться в 1,5-часовые прогулки по Волге могут купить билеты во временном кассовом пункте на 1-м причале.

Билеты на пригородный маршрут "Самара-Рождествено" будут как и прежде продаваться в кассах речного вокзала.

Предварительная продажа билетов на скоростные и туристические маршруты будут осуществляться также в кассах речного вокзала.