Между Самарой и Сызранью пустят дополнительные "Восходы"

В целях изучения потребительского спроса и потенциального пассажиропотока ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" назначает дополнительные рейсы на скоростном маршруте "Самара-Сызрань".
Напоминаем, что в остальные дни водное пассажирское сообщение между Самарой и Сызранью будет осуществляться по прежнему расписанию.
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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл