Между Самарой и Сызранью пустят дополнительные "Восходы"

В целях изучения потребительского спроса и потенциального пассажиропотока ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" назначает дополнительные рейсы на скоростном маршруте "Самара-Сызрань".

Напоминаем, что в остальные дни водное пассажирское сообщение между Самарой и Сызранью будет осуществляться по прежнему расписанию.