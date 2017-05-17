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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Между Самарой и Сызранью пустят дополнительные "Восходы"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях изучения потребительского спроса и потенциального пассажиропотока ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" назначает дополнительные рейсы на скоростном маршруте "Самара-Сызрань".

Напоминаем, что в остальные дни водное пассажирское сообщение между Самарой и Сызранью будет осуществляться по прежнему расписанию.

Теги: Самара Сызрань СРПП транспорт навигация

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Роман А 15 апреля 2017 10:53 От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл

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