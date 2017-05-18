В мае купить ŠKODA в дилерском центре "Град-Авто" можно выгодно

При покупке автомобилей 2016/2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит в мае здесь действуют новые условия. Выгода для клиентов может составить до 240 000 рублей. Продолжают свое действие специальные условия на покупку автомобилей 2017 года выпуска в рамках программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. Также по-прежнему актуальны различные кредитные программы ŠKODA и программа лояльности при покупке новой ŠKODA OCTAVIA.

Приобретая компактный лифтбек RAPID 2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит, в мае можно получить выгоду до 148 000 рублей. Выгода при покупке любой модели YETI 2016/2017 года может достигать 240 000 рублей. Привлекательные предложения распространяются также на флагман модельного ряда марки бизнес-седан SUPERB 2016/2017 года, при его покупке можно получить выгоду до 225 000 рублей.

Для клиентов ŠKODA продолжают действовать программы льготного кредитования. При первоначальном взносе не менее 20% модели RAPID, OCTAVIA и YETI 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 150 000 рублей доступны в мае по выгодной ставке от 6,9%.

Специальные условия распространяются на покупку автомобилей OCTAVIA, YETI и SUPERB по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом. Для клиентов, приобретающих флагман марки SUPERB, при первоначальном взносе от 30% стоимости автомобиля кредитная ставка снижена и составляет теперь всего от 9%, а покупатели моделей OCTAVIA и YETI смогут приобрести автомобиль в кредит со ставкой от 12%.

В мае по-прежнему действуют привлекательные условия на покупку автомобилей ŠKODA 2017 года выпуска для участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto. При сдаче автомобиля в трейд-ин или по программе утилизации клиенты, приобретающие RAPID, OCTAVIA и YETI (2×4), могут рассчитывать на выгоду до 40 000–50 000 рублей (в зависимости от выбранной программы и сдаваемого автомобиля). Для YETI (4×4) выгода может составить до 75 000 или 90 000 рублей соответственно.

Премьера ожидаемой всеми марки нового внедорожника Kodiaq состоится 3 и 4 июня с 14-00 в дилерском центре "Град-Авто". Во время проведения мероприятия в шоу-рум будет организована зона виртуального тест-драйва, где в режиме онлайн можно будет ощутить все преимущества нового SKODA KODIAQ, не выходя из помещения. Маленьких гостей также ждет интересная программа.

Полные условия этих и других специальных акций марки можно уточнить в дилерском центре "Град-Авто" в Самаре на Южном Шоссе, 14. Тел: (846) 33 11 777, http://www.skoda-gradavto.ru.