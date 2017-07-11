На грузовой переправе Самара - Рождествено назначены дополнительные рейсы

Для удобства пассажиров Самарское речное пассажирское предприятие назначает дополнительные рейсы по маршруту Самара - Рождествено.

12 июля - в среду - паром вне расписания отправится в 19:00 от пристани Рождествено. 13 июля - в четверг - дополнительное судно отчалит от пристани Октябрьского спуска в 22:00.