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Права потребителя

В Самарском Россельхознадзоре рассказали, какие продукты нельзя привозить из других стран

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками Россельхознадзора периодически задерживаются и уничтожаются партии сельскохозяйственной продукции, поступающей в Самарскую область из стран ближнего зарубежья. Мы выяснили, какую именно еду и почему нельзя привозить из-за границы.

Молочная продукция, фрукты, овощи и орехи, привозимые из стран СНГ, каждый месяц сотнями килограммов уничтожаются в мусоросжигательной печи аэропорта "Курумоч". Так, например, только на прошлой неделе было ликвидировано 134 кг подкарантийной продукции, обнаруженной в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора, до 1 июля текущего года согласно положению о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе Таможенного союза были запрещены провоз физическими лицами без разрешения и ветеринарного сертификата более 5 кг на одного человека продукции животного происхождения. Причем она обязательно должна находиться в заводской упаковке.

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Надзорное ведомство разработало памятку, разъясняющую изменения в законе, касающиеся обращений потребителей.

После 1 июля правила несколько смягчились. По решению Коллегии Евразийского экономического союза допускается ввоз подкарантинной продукции без фитосанитарного сертификата весом не более 5 кг на человека. К ее числу относятся овощи, фрукты, грибы, зелень, орехи и другие товары растительного происхождения. Продукты питания можно ввозить, если в стране, откуда прибывает пассажир, благополучная эпизоотическая обстановка.

А вот для продукции, привозимой из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, действуют ограничения на ввоз всей подкарантийной продукции. Причина столь строгих ограничений — фитосанитарный контроль.

В случае выявления продукции, запрещенной к ввозу, продукты питания изымают и уничтожают. Находят запрещенную к ввозу еду с помощью специальных технических средств, также опрашиваются пассажиры и проводится осмотр их багажа и ручной клади. Вид продукта определяют по ветеринарно-сопроводительным документам и заводской упаковке. А в случае их отсутствия проводится лабораторный контроль.

Владимир Кооп, и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Самарской области:

— Продуктовое эмбарго, введенное постановлением правительства РФ в 2014 году, не распространяется на случаи ввоза физическими лицами товаров для личного пользования. Но существуют ограничения — не более 5 кг продукции животного происхождения в заводской упаковке.

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