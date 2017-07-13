Государство поддержит спрос граждан на новые автомобили

С июля 2017 года начали работать новые программы господдержки по стимулированию спроса на новые автомобили. Две из них — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — ориентированы на частных покупателей. На их реализацию до конца года будет выделено 7,5 млрд рублей.

Ставка по программе "Первый автомобиль" будет рассчитываться из условий автокредита в банке. В программе участвуют кредитные продукты по ставке не выше 18% годовых, а скидка по госпрограмме зафиксирована на уровне 6,7%. Также участникам программы предоставят скидку на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости автомобиля. Главное условие для участия — автомобиль должен приобретаться впервые. Максимальный срок кредитования составит три года, а предельная стоимость автомобиля — 1,45 млн рублей. Обратите внимание, что автомобиль не обязательно приобретать в кредит: если вы накопили достаточную сумму, то скидку в размере 10% дилер в любом случае вам предоставит.

Те же меры господдержки распространяются на программу "Семейный автомобиль". Ее участниками могут стать многодетные семьи, в составе которых есть не меньше двух несовершеннолетних детей. К тому же, при покупке автомобиля по этой программе можно использовать материнский капитал.

"Чтобы воспользоваться любой из этих программ, необходимы водительские права, - говорит генеральный директор ГК "Грин Финанс" Наталья Абдулаева. - И, что важно — скидки по обеим программам могут суммироваться. Но есть и свои подводные камни. Банки будут проверять участников программ с особой тщательностью — уровень дохода и кредитная история окажутся под особым вниманием. А учитывая, что на участие в программе будут претендовать скорее всего молодые люди и семьи с большой финансовой нагрузкой, своими условиями программы отсеивают около 30% потенциальных заемщиков. В то же время, думаю, не упустят шанс приобрести авто со скидкой и перекупщики, а найти людей без "авто истории" для них не составит труда".

Что касается коммерческого транспорта, то его корпоративные клиенты смогут приобрести на других условиях — в лизинг. Так, программа "Русский тягач" субсидирует покупку грузовиков, "Русский фермер" — коммерческие автомобили и транспорт для ферм и хозяйств. Для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, введена программа "Свое дело", в рамках которой потребитель получит увеличенный субсидируемый процент до 12,5%.

Таким образом, государство разграничивает формы поддержки физических и юридических лиц, предлагая первым исключительно кредит, а вторым лизинг. Хотя, как комментирует Наталья Абдулаева, для многих граждан покупка автомобиля в лизинг, тоже могла бы стать хорошей альтернативой банковскому кредиту. "Увы, лизинговые компании, активно работающие с физлицами и дилерскими центрами, из года в год остаются "за бортом" госпрограммы", - резюмирует директор ГК "Грин Финанс".