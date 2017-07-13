До 17 июля жители региона обязаны заплатить налоги по задекларированным доходам

По итогам 2016 года в Самарской области более 132 тыс. налогоплательщиков подали декларации о доходах физических лиц. Данные документы самостоятельно в срок до 2 мая направляли в УФНС граждане, которые получали доходы от продажи имущества (недвижимости и транспортных средств при условии владения менее трех лет), от сдачи в аренду квартир, продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале различных компаний, а также полученные в результате дарения или выигрыша. Теперь, в срок до 17 июля они должны заплатить в бюджет налоги.

Как сообщила Волга Ньюс начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, ожидается поступление 567 млн рублей. Налоговая планирует проведение собственных проверок по выявлению незадекларированных доходов физических лиц. В прошлом году в результате такой работы были выявлены недоимки в размере более 124 млн рублей. "Если будут выявлены незадекларированные доходы, то для граждан предусмотрены санкции. Будет наложен штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Минимальный размер штрафа- 1 тыс. рублей. Кроме того, на налог будут начисляться пени", — сообщила Данилкина.