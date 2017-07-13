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Деньги

До 17 июля жители региона обязаны заплатить налоги по задекларированным доходам

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2016 года в Самарской области более 132 тыс. налогоплательщиков подали декларации о доходах физических лиц. Данные документы самостоятельно в срок до 2 мая направляли в УФНС граждане, которые получали доходы от продажи имущества (недвижимости и транспортных средств при условии владения менее трех лет), от сдачи в аренду квартир, продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале различных компаний, а также полученные в результате дарения или выигрыша. Теперь, в срок до 17 июля они должны заплатить в бюджет налоги.

Как сообщила Волга Ньюс начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, ожидается поступление 567 млн рублей.
Налоговая планирует проведение собственных проверок по выявлению незадекларированных доходов физических лиц. В прошлом году в результате такой работы были выявлены недоимки в размере более 124 млн рублей. "Если будут выявлены незадекларированные доходы, то для граждан предусмотрены санкции. Будет наложен штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Минимальный размер штрафа-  1 тыс. рублей. Кроме того, на налог будут начисляться пени", — сообщила Данилкина.
Теги: Данилкина Елена Самара налоги налоговая инспекция декларации о доходах доходы

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Игорь Койро 22 апреля 2017 13:52 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.

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