До 17 июля жители региона обязаны заплатить налоги по задекларированным доходам

По итогам 2016 года в Самарской области более 132 тыс. налогоплательщиков подали декларации о доходах физических лиц. Данные документы самостоятельно в срок до 2 мая направляли в УФНС граждане, которые получали доходы от продажи имущества (недвижимости и транспортных средств при условии владения менее трех лет), от сдачи в аренду квартир, продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале различных компаний, а также полученные в результате дарения или выигрыша. Теперь, в срок до 17 июля они должны заплатить в бюджет налоги.
- Как сообщила Волга Ньюс начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, ожидается поступление 567 млн рублей.
- Налоговая планирует проведение собственных проверок по выявлению незадекларированных доходов физических лиц. В прошлом году в результате такой работы были выявлены недоимки в размере более 124 млн рублей. "Если будут выявлены незадекларированные доходы, то для граждан предусмотрены санкции. Будет наложен штраф в размере 20% от неуплаченного налога. Минимальный размер штрафа- 1 тыс. рублей. Кроме того, на налог будут начисляться пени", — сообщила Данилкина.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.