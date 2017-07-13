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Деньги

Рассылка уведомлений на уплату налогов на имущество начнется в августе

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов начнется раньше. Первые документы поступят налогоплательщикам уже в августе. Завершится рассылка в октября. Об этом в ходе пресс-конференции заявила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.

Обязанность уплатить данный налог сохранится в прежние сроки — до 1 декабря.

"Тем гражданам, которые не имеют личного кабинета на сайте налоговой службы, будут рассылаться заказные письма. Хочу напомнить, что за ними необходимо лично придти на почту", — пояснила Данилкина.

Также она рассказала, что в этом году в уведомлениях об уплате налогов появятся дополнения.

"Будет добавлен расчет по налогу на доходы физических лиц, который исчислен налоговыми органами на основании справок 2-НДФЛ, и с которых не был удержан налог. Значительная масса этих уведомлений будет рассчитана на основании данных банков, которые провели списание невозвращенного кредита. Это коснется более 40 тыс. налогоплательщиков", — рассказала начальник отдела налогообложения.

Теги: Данилкина Елена Самара налоговая инспекция налоги доходы

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О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

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Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.

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