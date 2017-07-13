Рассылка уведомлений на уплату налогов на имущество начнется в августе

В текущем году рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов начнется раньше. Первые документы поступят налогоплательщикам уже в августе. Завершится рассылка в октября. Об этом в ходе пресс-конференции заявила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.
Обязанность уплатить данный налог сохранится в прежние сроки — до 1 декабря.
"Тем гражданам, которые не имеют личного кабинета на сайте налоговой службы, будут рассылаться заказные письма. Хочу напомнить, что за ними необходимо лично придти на почту", — пояснила Данилкина.
Также она рассказала, что в этом году в уведомлениях об уплате налогов появятся дополнения.
"Будет добавлен расчет по налогу на доходы физических лиц, который исчислен налоговыми органами на основании справок 2-НДФЛ, и с которых не был удержан налог. Значительная масса этих уведомлений будет рассчитана на основании данных банков, которые провели списание невозвращенного кредита. Это коснется более 40 тыс. налогоплательщиков", — рассказала начальник отдела налогообложения.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.