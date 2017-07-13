Рассылка уведомлений на уплату налогов на имущество начнется в августе

В текущем году рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов начнется раньше. Первые документы поступят налогоплательщикам уже в августе. Завершится рассылка в октября. Об этом в ходе пресс-конференции заявила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.

Обязанность уплатить данный налог сохранится в прежние сроки — до 1 декабря.

"Тем гражданам, которые не имеют личного кабинета на сайте налоговой службы, будут рассылаться заказные письма. Хочу напомнить, что за ними необходимо лично придти на почту", — пояснила Данилкина.

Также она рассказала, что в этом году в уведомлениях об уплате налогов появятся дополнения.

"Будет добавлен расчет по налогу на доходы физических лиц, который исчислен налоговыми органами на основании справок 2-НДФЛ, и с которых не был удержан налог. Значительная масса этих уведомлений будет рассчитана на основании данных банков, которые провели списание невозвращенного кредита. Это коснется более 40 тыс. налогоплательщиков", — рассказала начальник отдела налогообложения.