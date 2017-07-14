Самарский Роспотребнадзор изъял у предпринимателя меховые изделия на 2 млн рублей

В региональный Роспотребнадзор поступили материалы проверки МВД по Самарской области. Правоохранители установили продажу меховых изделий без обязательной маркировки (контрольно-идентификационных знаков).
По факту правонарушения был составлен протокол в отношении самарского индивидуального предпринимателя. Постановлением мирового судьи нарушитель признан виновным. На индивидуального предпринимателя наложен штраф с конфискацией меховых изделий на общую сумму более 2 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в самарском "Мире кожи" обнаружили 15 контрафактных курток, стоимостью более 1,3 млн рублей.
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Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?