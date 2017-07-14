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Права потребителя

Самарский Роспотребнадзор изъял у предпринимателя меховые изделия на 2 млн рублей

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональный Роспотребнадзор поступили материалы проверки МВД по Самарской области. Правоохранители установили продажу меховых изделий без обязательной маркировки (контрольно-идентификационных знаков).

По факту правонарушения был составлен протокол в отношении самарского индивидуального предпринимателя. Постановлением мирового судьи нарушитель признан виновным. На индивидуального предпринимателя наложен штраф с конфискацией меховых изделий на общую сумму более 2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в самарском "Мире кожи" обнаружили 15 контрафактных курток, стоимостью более 1,3 млн рублей.

Теги: Роспотребнадзор Самара меховые изделия маркировка нарушения

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