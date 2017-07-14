В мясе одного из самарских производителей обнаружены антибиотики

В первом полугодии 2017 года самарский Роспотребнадзор проверил 128 объектов по производству и обороту мясной и птицеводческой продукции. В ходе проверок специалисты нашли 132 нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Сообщается, что некоторые помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушались правила мытья инвентаря, не соблюдались условия хранения и сроки реализации пищевой продукции, а также требования при транспортировке и реализации мясной продукции и т.д.

На показатели безопасности было отобрано и исследовано 868 образцов мясной продукции, из них 4,1% не соответствовало требованиям технических регламентов по микробиологическим и 2,3% по физико-химическим показателям. Для сравнения, в 2016 году эти показатели составляли 7,8% и 9,5% соответственно. Между тем, в одной пробе специалисты обнаружили антибиотики.

В связи с продажей продукции с истекшим сроком годности, при отсутствии маркировки на потребительских упаковках и без товарно-сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость, забраковано 24 партии мяса и птицы объемом 439 кг. За выявленные административные нарушения составлено 80 протоколов по 60 из которых вынесены постановления о назначении штрафов на сумму 739 тыс. рублей.

Всего на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области находится 91 мясоперерабатывающее и 31 перерабатывающее предприятие мяса птицы, а также более шести тысяч предприятий оптовой и розничной торговли мясом, птицей и продуктами их переработки.





