Самарцы смогут вживую пообщаться с известной инстамамой, бывшей солисткой группы DEMO Сашей Зверевой

Бывшая певица, исполнительница известной песни "Солнышко в руках", счастливая мама троих детей и популярный блогер 3 августа в рамках всероссийского тура "Умные и красивые мамочки" приедет в самарскую "Мегу", чтобы поделиться своим опытом и рассказать о последних тенденциях в области ухода за телом и питания.

Саша Зверева ответит на самые волнующие вопросы грудного вскармливания и прикорма. Помимо двухчасовой познавательной лекции, всех участниц ждет фотосессия и возможность лично пообщаться с Сашей. Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация. Начало в 19:00. Участие бесплатное.