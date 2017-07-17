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Самарцы смогут вживую пообщаться с известной инстамамой, бывшей солисткой группы DEMO Сашей Зверевой

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшая певица, исполнительница известной песни "Солнышко в руках", счастливая мама троих детей и популярный блогер 3 августа в рамках всероссийского тура "Умные и красивые мамочки" приедет в самарскую "Мегу", чтобы поделиться своим опытом и рассказать о последних тенденциях в области ухода за телом и питания.

Саша Зверева ответит на самые волнующие вопросы грудного вскармливания и прикорма.

Помимо двухчасовой познавательной лекции, всех участниц ждет фотосессия и возможность лично пообщаться с Сашей. Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.

Начало в 19:00. Участие бесплатное.

Теги: Зверева Саша ТЦ Мега досуг родители блогеры дети

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