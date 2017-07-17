Пассажиропоток самарского аэропорта в первом полугодии вырос на четверть

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги производственной деятельности в первом полугодии 2017 года.
С января по июнь услугами аэропорта воспользовались 1 143 649 пассажиров, из них 865,4 тысяч - пассажиры внутрироссийских рейсов (прирост относительно аналогичного периода прошлого года 7,24%), 278,2 тыс. — международными (+144%). Таким образом, совокупный пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 24,2% по сравнению с январем-июнем 2016 года.
Топ-5 самых востребованных направлений по итогам первого полугодия выглядит следующим образом:
Сообщается, что всего в первом полугодии на регулярной основе полеты из Международного аэропорта Курумоч осуществляла 31 авиакомпания, было совершено 5831 самолетовылет. Маршрутная сеть аэропорта увечились до 48 регулярных направлений.
1. Москва 597,1 тыс пассажиров
2. Санкт-Петербург — 109,3 тыс. пассажиров
3. Анталья — 96,1 тыс. пассажиров
4. Алматы — 34,8 тыс. пассажиров
5. Сочи — 31,9 тыс. пассажиров