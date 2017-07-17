Пассажиропоток самарского аэропорта в первом полугодии вырос на четверть

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги производственной деятельности в первом полугодии 2017 года.

С января по июнь услугами аэропорта воспользовались 1 143 649 пассажиров, из них 865,4 тысяч - пассажиры внутрироссийских рейсов (прирост относительно аналогичного периода прошлого года 7,24%), 278,2 тыс. — международными (+144%). Таким образом, совокупный пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 24,2% по сравнению с январем-июнем 2016 года.

Топ-5 самых востребованных направлений по итогам первого полугодия выглядит следующим образом:

Сообщается, что всего в первом полугодии на регулярной основе полеты из Международного аэропорта Курумоч осуществляла 31 авиакомпания, было совершено 5831 самолетовылет. Маршрутная сеть аэропорта увечились до 48 регулярных направлений.