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Пассажиропоток самарского аэропорта в первом полугодии вырос на четверть

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги производственной деятельности в первом полугодии 2017 года.

С января по июнь услугами аэропорта воспользовались 1 143 649 пассажиров, из них 865,4 тысяч  - пассажиры внутрироссийских рейсов  (прирост относительно аналогичного периода прошлого года 7,24%), 278,2 тыс. —  международными (+144%). Таким образом, совокупный пассажиропоток самарского аэропорта вырос на 24,2% по сравнению с январем-июнем 2016 года.

Топ-5 самых востребованных направлений по итогам первого полугодия выглядит следующим образом:

1. Москва 597,1 тыс  пассажиров
2. Санкт-Петербург — 109,3 тыс. пассажиров
3. Анталья  — 96,1 тыс. пассажиров
4. Алматы — 34,8 тыс. пассажиров
5. Сочи — 31,9 тыс. пассажиров

Сообщается, что всего в первом полугодии на регулярной основе полеты из Международного аэропорта Курумоч осуществляла 31 авиакомпания, было совершено 5831 самолетовылет. Маршрутная сеть аэропорта увечились до 48 регулярных направлений.

Теги: Курумоч Самара транспорт авиация

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