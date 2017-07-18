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На этой неделе самарцы могут купить железнодорожные билеты в Москву, Адлер и Сухум за полцены

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как обычно, по вторникам Федеральная пассажирская компания проводит акцию по распродаже билетов. На этой неделе спецпредложение действует в течение трех дней и сразу по трем направлениям при отправлении из Самары. В акции участвуют билеты на верхние места в купе. При этом билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда - отправлением с 18 июля по 17 августа включительно.

Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Количество мест ограничено.

Акция не действует для организованных групп пассажиров.
Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
Скидки применяются к стоимости проезда без учета услуг и платы за постельное белье.

Теги: РЖД поезд транспорт акция туризм Самара Москва Абхазия Адлер железная дорога

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