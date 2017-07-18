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Права потребителя

Арбузы в Самаре разрешили продавать официально

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре официально стартовал сезон продажи бахчевых культур. Оператором по организации продажи является муниципальное предприятие "Ярмарки Самары", с которым у предпринимателей должны быть заключены договора на осуществление сезонной торговли бахчевыми культурами. В настоящее время в адрес МП "Ярмарки Самары" подано более 135 заявлений.

Как сообщает пресс-служба администрации города адресная схема продаж формируется согласно предложениям, внесенным администрациями внутригородских районов. На сегодняшний день она насчитывает порядка 53 точек в Железнодорожном, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Советском районах города.

К предпринимателям, которые занимаются реализацией бахчевых вводится ряд требований. Так, согласно действующим нормам бахчевые культуры запрещается продавать с земли и в разрезанном виде. Кроме того, официальные точки продаж должны быть оформлены в едином стиле и иметь соответствующий пакет документов. Торговое оборудование (сетка) должно быть чистым и покрашенным. Внешний вид продавца должен соответствовать требованиям, предъявляемым к одежде сотрудников общественного питания. Также продавцы должны иметь сертификаты на продукцию, документы, необходимые для законной работы (санитарную книжку и т. д.).

В случае обнаружения несанкционированных точек продажи бахчевых необходимо обращаться в городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг по телефону 332-28-43, либо по телефону "горячей линии" МП "Ярмарки Самары" 332-14-97.

Теги: Самара рынки арбуз ярмарка качество МП Ярмарки Самары торговля

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