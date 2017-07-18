В минздраве рассказали, как самарцам позаботиться о себе во время жары

Министерство здравоохранения Самарской области подготовило рекомендации для населения, как не подорвать свое здоровье в условиях повышенной температуры воздуха.

Врачи напоминают, что в условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, чувство дурноты, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди старше 70-75 лет. У них, а также у людей, имеющих сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания, существенно повышаются риски обострения заболеваний и развития их осложнений.

Предотвратить неблагоприятные последствия поможет соблюдение простых мер. В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в кондиционированных или хорошо вентилируемых помещениях (в том числе с помощью бытовых вентиляторов), сведите к минимуму время нахождения на солнце. Окна в помещениях держите закрытыми, с опущенными жалюзи и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна необходимо только для проветривания, желательно сквозного, а также на ночь, когда температура воздуха снижается.

Как будущей маме подготовиться к рождению ребенка Вопрос рождения здорового ребенка становится одним из главных для многих молодых семей. Кроме правильного питания, отсутствия стрессов и приема витаминов, о чем еще должны позаботиться будущие родители? На этот вопрос постарались ответить специалисты в ходе круглого стола.

Одежда должна быть легкой, свободной, желательно из натуральных, легко пропускающих воздух тканей. Необходимо по возможности ограничить объем физических нагрузок. Здоровым и молодым людям рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды в сутки. Не следует злоупотреблять кофе, крепким (в том числе зеленым) чаем. Не рекомендуется употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь, включая пиво.

Для пожилых людей старше 70-75 лет, а также людей с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, общий объем употребляемой жидкости не должен превышать 1,5-2 литров в сутки. Ограничьте количество пищи, особенно белковой и жирной, а также соусов, острых приправ. Не следует злоупотреблять мороженым. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанное врачом ограничение соли. В случае выраженного снижения артериального давления по сравнению с обычными его значениями или, что реже, повышения артериального давления, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом в отношении дозировки принимаемых препаратов.

При появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, учащенного сердцебиения, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) после длительного нахождения на солнце человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение. Целесообразно принять прохладную ванну или душ, а также употреблять прохладную воду. Человек должен находиться в горизонтальном положении с приподнятым изголовьем и ногами, на лоб и на затылок необходимо положить холодный компресс. В случае ухудшения состояния необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.