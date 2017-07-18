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Автомобили

Все модели Lada вошли в число участников новых госпрограмм льготного автокредитования

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все модели Lada вошли в число участников новых госпрограмм льготного автокредитования ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль", сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Согласно постановлению правительства РФ, в рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (''Семейный автомобиль''), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность (''Первый автомобиль'').

Один из самых популярных автомобилей у начинающих водителей и наиболее доступная Lada — седан Granta в комплектации ''Стандарт''. При стартовой цене 389 900 руб. машина обойдется участникам госпрограммы ''Первый автомобиль'' в 351 тыс. руб. (выгода — 38 990 руб.).

Напомним, что Lada Granta названа лучшим российским автомобилем в рейтинге журнала РБК ''Продуктов для людей''. В 2013, 2014 и 2015 годах Lada Granta становилась самым продаваемым автомобилем России и сегодня удерживает статус бестселлера.

Для участников программы ''Семейный автомобиль'' оптимальным выбором могут стать самые вместительные Lada — седан Vesta и универсал Largus. Цена стартовой версии Lada Largus по программам ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' — 476 910 руб. (выгода — 52 990 руб.). Базовая комплектация Lada Vesta (Classic, 549 900 руб.) доступна участникам госпрограмм по цене 491 310 руб.(выгода — 54 590 руб.).

Планируется, что коммерческие модели Lada также примут участие в госпрограмме ''Российский фермер''. В рамках программы льготного лизинга сельхозтоваропроизводителям предоставляется право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%. Коммерческий сегмент Lada представлен фургонами и специальными автомобилями Lada Largus, пикапами и специальными автомобилями на базе Lada Granta и Lada 4×4.

Теги: АвтоВАЗ продажа автомобилей автокредиты льготы Lada Granta Lada Vesta Lada Largus Тольятти

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