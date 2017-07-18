Все модели Lada вошли в число участников новых госпрограмм льготного автокредитования ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль", сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Согласно постановлению правительства РФ, в рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (''Семейный автомобиль''), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность (''Первый автомобиль'').
Один из самых популярных автомобилей у начинающих водителей и наиболее доступная Lada — седан Granta в комплектации ''Стандарт''. При стартовой цене 389 900 руб. машина обойдется участникам госпрограммы ''Первый автомобиль'' в 351 тыс. руб. (выгода — 38 990 руб.).
Напомним, что Lada Granta названа лучшим российским автомобилем в рейтинге журнала РБК ''Продуктов для людей''. В 2013, 2014 и 2015 годах Lada Granta становилась самым продаваемым автомобилем России и сегодня удерживает статус бестселлера.
Для участников программы ''Семейный автомобиль'' оптимальным выбором могут стать самые вместительные Lada — седан Vesta и универсал Largus. Цена стартовой версии Lada Largus по программам ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' — 476 910 руб. (выгода — 52 990 руб.). Базовая комплектация Lada Vesta (Classic, 549 900 руб.) доступна участникам госпрограмм по цене 491 310 руб.(выгода — 54 590 руб.).
Планируется, что коммерческие модели Lada также примут участие в госпрограмме ''Российский фермер''. В рамках программы льготного лизинга сельхозтоваропроизводителям предоставляется право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%. Коммерческий сегмент Lada представлен фургонами и специальными автомобилями Lada Largus, пикапами и специальными автомобилями на базе Lada Granta и Lada 4×4.
Последние комментарии
Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!
Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!