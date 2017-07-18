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Земельная политика Недвижимость

Закрылся офис Кадастровой палаты на ул. Арцыбушевской

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зал приема-выдачи документов по регистрации сделок с недвижимостью, расположенный по адресу г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, прекратил свою работу. Эта приемная стала шестнадцатой по счету площадкой регионального филиала ФГБУ "ФКП Росреестра", закрытой в нынешнем году.

Как сообщает пресс-служба ведомства массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ею полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам ("Мои документы").

Основной поток заявителей уже перенаправлен учреждением в МФЦ. В отделениях сети "Мои Документы" жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ, доступна на сайте учреждения. Здесь же можно ознакомиться с режимом работы, узнать адрес ближайшего офиса и предварительно записаться на прием.

Теги: кадастровая палата Самара Росреестр МФЦ недвижимость госуслуги

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