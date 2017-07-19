16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
За месяц интерес самарцев к майнингу повысился в десятки раз Как начать пользоваться бесконтактными платежами Составлен рейтинг самых удобных мобильных финансовых приложений В Самару приходят магазины "РемБытТехника" Кибербезопасность — превыше всего!

Технологии

За месяц интерес самарцев к майнингу повысился в десятки раз

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 312
Версия для печати

В середине июня курс биткоина впервые превысил $3 тыс., после чего последовало падение почти на 25%, сообщают эксперты Avito. Аналогичная динамика характерна и для других криптовалют. Между тем в попытке заработать на разнице курсов россияне продолжают искать и приобретать оборудование для майнинга.

Впервые существенное увеличение количества запросов "майнинг" среди жителей России было зафиксировано на Avito в апреле 2017 года — до 8,6 тысячи. Уже через месяц этот показатель приблизился к 15,5 тысячам, продемонстрировав динамику на уровне 79,2%. Аналогичная ситуация характерна и для смежных запросов — "ферма для майнинга" (6,7 тыс. в мае 2017 года) и "майнер" (4 тыс. в мае 2017 года).

В мае в Самаре было зафиксировано восемь запросов "майнер" на Avito, 117 запросов "майнинг" и 41 — "Ферма для майнинга".

В июне на Avito был отмечен еще более значительный рост количества поисковых запросов, связанных с оборудованием для майнинга. Так, ключ "майнинг" вводился в поисковую строку в шесть раз чаще, а "майнер" — в три раза чаще, чем в мае. В целом в России запросы "Майнер" и "Майнинг" пользователи вводили 15 499 и 91 097 раз соответственно.

По Самаре же эти цифры составили 38 и 847 запросов, то есть примерно в четыре раза и семь раз больше, чем в мае. Ключи "Фермы для майнинга" возросли в количестве почти в 14 раз и достигли 97 932 за прошлый месяц по всей России и 576 — по Самаре.

Вместе с тем надо отметить, что наш областной центр занимает отнюдь не лидирующие позиции по количеству заинтересованных в теме. Для сравнения, в Москве за июнь специалисты Avito насчитали 28 172 запроса "Ферма для майнинга", в Санкт-Петербурге — 9 907, в Екатеринбурге — 2 334. Меньше всего производством биткоинов заинтересованы жители Волгограда — 293 тех же самых запросов за июнь.

В июне также на Avito значительно увеличилось количество смежных запросов: по тегу "майнинг ферма" — до 13 064, по тегу "видеокарты для майнинга" — до 11 530. Кроме того, видеокарты Nvidia GTX 1060 и GTX 1070 вошли в топ-20 поисковых запросов — на 16 и 17 позиции соответственно.

В июне объем предложения видеокарт на Avito увеличился на 25,7% по сравнению с прошлым месяцем. При этом число запросов контактных данных продавцов выросло более чем вдвое — на 112,3%.

Положительная динамика спроса зафиксирована и в подкатегории "Настольные компьютеры" — 10,1% за месяц.

На фоне интереса к майнингу увеличивается также количество объявлений о продаже готовых ферм. Если в конце мая число актуальных предложений составляло 114, то через месяц уже 780. В начале июля этот показатель вырос до 1 417, а всего через неделю — до 2 022.

Последовательный рост объема предложения спровоцировал снижение стоимости майнеров. Так, в конце мая приобрести ферму можно было в среднем за 529,3 тыс. рублей, а в июне — за 291,4 тыс. рублей. В первой половине июля средняя цена достигла 231,7 тыс. рублей, за неделю продемонстрировав отрицательную динамику на уровне 8,3%.

Теги: биткойн майнинг AVITO финансы Самара

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Jul_Forto Старопольский 12 сентября 2016 05:51 Тест Wileyfox Storm: когда эмоции превыше понтов

Storm сейчас увы, можно найти только на вторичном рынке, зато вместо него по слухам будет Spark X - тоже флагман, но на более современном ПО.

Руслан Попов 01 апреля 2016 17:16 Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.

Фото на сайте

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6