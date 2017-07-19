За месяц интерес самарцев к майнингу повысился в десятки раз

В середине июня курс биткоина впервые превысил $3 тыс., после чего последовало падение почти на 25%, сообщают эксперты Avito. Аналогичная динамика характерна и для других криптовалют. Между тем в попытке заработать на разнице курсов россияне продолжают искать и приобретать оборудование для майнинга.

Впервые существенное увеличение количества запросов "майнинг" среди жителей России было зафиксировано на Avito в апреле 2017 года — до 8,6 тысячи. Уже через месяц этот показатель приблизился к 15,5 тысячам, продемонстрировав динамику на уровне 79,2%. Аналогичная ситуация характерна и для смежных запросов — "ферма для майнинга" (6,7 тыс. в мае 2017 года) и "майнер" (4 тыс. в мае 2017 года).

В мае в Самаре было зафиксировано восемь запросов "майнер" на Avito, 117 запросов "майнинг" и 41 — "Ферма для майнинга".

В июне на Avito был отмечен еще более значительный рост количества поисковых запросов, связанных с оборудованием для майнинга. Так, ключ "майнинг" вводился в поисковую строку в шесть раз чаще, а "майнер" — в три раза чаще, чем в мае. В целом в России запросы "Майнер" и "Майнинг" пользователи вводили 15 499 и 91 097 раз соответственно.

По Самаре же эти цифры составили 38 и 847 запросов, то есть примерно в четыре раза и семь раз больше, чем в мае. Ключи "Фермы для майнинга" возросли в количестве почти в 14 раз и достигли 97 932 за прошлый месяц по всей России и 576 — по Самаре.

Вместе с тем надо отметить, что наш областной центр занимает отнюдь не лидирующие позиции по количеству заинтересованных в теме. Для сравнения, в Москве за июнь специалисты Avito насчитали 28 172 запроса "Ферма для майнинга", в Санкт-Петербурге — 9 907, в Екатеринбурге — 2 334. Меньше всего производством биткоинов заинтересованы жители Волгограда — 293 тех же самых запросов за июнь.

В июне также на Avito значительно увеличилось количество смежных запросов: по тегу "майнинг ферма" — до 13 064, по тегу "видеокарты для майнинга" — до 11 530. Кроме того, видеокарты Nvidia GTX 1060 и GTX 1070 вошли в топ-20 поисковых запросов — на 16 и 17 позиции соответственно.

В июне объем предложения видеокарт на Avito увеличился на 25,7% по сравнению с прошлым месяцем. При этом число запросов контактных данных продавцов выросло более чем вдвое — на 112,3%.

Положительная динамика спроса зафиксирована и в подкатегории "Настольные компьютеры" — 10,1% за месяц.

На фоне интереса к майнингу увеличивается также количество объявлений о продаже готовых ферм. Если в конце мая число актуальных предложений составляло 114, то через месяц уже 780. В начале июля этот показатель вырос до 1 417, а всего через неделю — до 2 022.

Последовательный рост объема предложения спровоцировал снижение стоимости майнеров. Так, в конце мая приобрести ферму можно было в среднем за 529,3 тыс. рублей, а в июне — за 291,4 тыс. рублей. В первой половине июля средняя цена достигла 231,7 тыс. рублей, за неделю продемонстрировав отрицательную динамику на уровне 8,3%.