Во втором квартале у желающих купить готовый бизнес на Avito в России заметно расширился выбор. Число объявлений о его продаже выросло на 36% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 7% – по сравнению с первым кварталом этого года. Средняя цена готового бизнеса в Самаре составила 3,35 млн рублей – на 4% меньше, чем за предыдущий квартал и на 17% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше.

За последний квартал покупателей из Самары на Avito больше всего интересовало (метрика спроса – количество запрошенных контактов по объявлениям) приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и бизнеса в сфере общепита – на них пришлось 31%, 28% и 15% запросов контактов соответственно.

Самыми дорогими бизнесами на Avito в Самаре за второй квартал оказались сельхозпредприятия со средней ценой 9,93 млн рублей, производственные компании (8,12 млн рублей) и строительные компании (5,48 млн рублей).

За квартал готовый бизнес в городе подешевел на 4%, за год – на 17%. Больше всего в Самаре за год подорожали строительные компании (в три раза). Наиболее сильно за квартал подешевели сельхозпредприятия (на 37%).

Средняя цена разных видов готового бизнеса на Avito, Самара, II квартал 2017

С такими показателями Самара стала пятым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito во втором квартале 2017 года. Она составила 100% от среднероссийского показателя в 3,36 млн рублей и 72% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников. Для сравнения, за свои компании продавцы бизнеса в Москве в среднем хотят 4,66 млн рублей.