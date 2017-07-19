Работники 39% российских компаний боятся рассказывать начальству об ошибках

Согласно результатам исследования "Лаборатории Касперского", сотрудники двух из пяти российских компаний (39%) утаивают от руководства информацию о проблемах в области компьютерной безопасности. При этом две трети киберинцидентов (67%) вызваны в том числе действиями плохо информированных или невнимательных сотрудников. Это делает человеческий фактор второй по распространенности причиной происшествий в области информационной безопасности после вредоносного программного обеспечения (87%).

В частности, сотрудники могут стать слабым звеном в защите компании от целевых атак. Согласно исследованию, 23% подобных инцидентов за последний год начинались с фишинга или применения социальной инженерии. Также человеческий фактор часто становился одним из условий массовых заражений вредоносным ПО: из-за неосведомленности работников происходят 62% таких инцидентов.

Компании начинают осознавать, насколько важно учитывать человеческий фактор в системе защиты от киберугроз: 56% опрошенных организаций считают неосторожные действия сотрудников самой большой слабостью в своей системе безопасности. Больше половины респондентов (55%) сообщили, что в ближайшее время планируют проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников. Таким образом, образовательные программы стали вторым по популярности методом защиты после применения более продвинутого ПО (к этому планируют прибегнуть 59% опрошенных).

"Проблема утаивания инцидентов безопасности касается не только рядовых сотрудников, но и руководства компании, а также ее отдела кадров, — подчеркивает Вячеслав Борилин, руководитель образовательной программы Kaspersky Cybersecurity Awareness "Лаборатории Касперского". - Если люди предпочитают скрывать инциденты, на это должна быть какая-то причина. Например, некоторые компании вводят строгую ответственность за ошибки, но трактуют вину сотрудника слишком широко, и в итоге последний испытывает сильное давление. Такая политика приводит к возникновению страха и оставляет сотруднику только один вариант — избегать наказания любыми доступными способами. И наоборот, если корпоративная культура позитивна, а система кибербезопасности основана не на ограничительном, а на образовательном подходе, то ее эффективность будет заметна сразу".

Лучший способ защиты от киберинцидентов, связанных с человеческим фактором, — сочетание образовательных практик и технологических инструментов. "Лаборатория Касперского" рекомендует компаниям проводить тренинги для персонала, давать сотрудникам четкие указания к действию вместо многостраничных инструкций, а также мотивировать работников рассказывать обо всех инцидентах и ошибках, а не скрывать их. С точки же зрения технологий, защита от большинства угроз, возникающих из-за человеческого фактора, обеспечивается решениями для конечных устройств, например, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.